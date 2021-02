Oliver Berlin Freitag, 12.02.2021 | 12:09 Uhr

na klappt doch. Dann eben Ostern an der polnischen Ostsee anstatt Heringsdorf. Unsere Hotels und Ferienwohnung bleiben doch sowieso noch bis zum Saint Nimmerleinstag zu. Unsere regierenden Herrschaften werden sich immer was neues einfallen lassen um Lockerungen nach hinten zu schieben. Da steckt übrigens Wahlkampf dahinter. keiner von denen will aus Angst vor dem Wahlergebnis Ende September im Lockdown sitzen. Darum Öffnungen so weit wie es geht in den Sommer verschieben um bei einen Anstieg der Zahlen den September trotzdem noch durchzuhalten um dann im Oktober zu schließen. Ist einfach mal nur eine These von mir.