Die Kreisverwaltung Märkisch-Oderland kritisiert fehlende Kontrollen der Corona-Auflagen an der Grenze zu Polen. An den Übergängen Küstrin und Hohenwutzen gebe es weder Kontrollen der Bundespolizei noch ein Corona-Testzentrum, sagte Vize-Landrat Friedemann Hanke am Mittwoch dem rbb.



Grenzpendler dürfen zurzeit nur mit einem negativen Coronatest, der maximal 48 Stunden alt ist, einreisen. Dies führe zum einen dazu, dass Apotheken, wie zum Beispiel in Manschnow, von Grenzpendlern überlaufen werden, sagte Hanke. "Wenn ich ein Hochinzidenzgebiet habe, kann ich nicht sagen: Fahrt mal zwei Tage durch den Landkreis und guckt, wo ihr euch testen lasst," klagte er. Wenn dann bei den Tests in Brandenburg Corona-Tests positiv ausfielen, dann seien die Infizierten ja schon in Brandenburg und könnten das Virus verteilen.