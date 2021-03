In Eisenhüttenstadt fehlen zum Impfstart viele Impfdosen

Panne in Oder-Spree

Beim Start der kreiseigenen Impfstelle im Medizinischen Versorgungszentrum Eisenhüttenstadt (MVZ) im Landkreis Oder-Spree ist es am Mittwoch zu einer Panne gekommen. Der Impfstoff wurde zu spät geliefert, so dass viele der mit Termin bestellten Senioren wieder ungeimpft nach Hause mussten. Das bestätigte ein Sprecher des Kreises am Donnerstag. Zuvor wandten sich bereits Betroffene an den rbb.

Zwei Impfzentren in Beeskow und Eisenhüttenstadt eröffnet

Die Impfungen begannen dann erst mit Verzögerung am Nachmittag, nachdem das Beeskower Krankenhaus mit einer Lieferung ausgeholfen hatte. Danach konnten im MVZ noch circa 150 Impfungen verabreicht werden. Fest steht aber auch, dass für die Stadt Eisenhüttenstadt bis dato zu wenig Impfstoff geliefert wurde. Eigentlich sollten hier 500 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer bereits am Dienstag zur Verfügung stehen. Verantwortlich dafür sei das Land Brandenburg. Hier werden die Lieferungen über das Innenministerium koordiniert.

Am Donnertagnachmittag folgte von der Kreisverwaltung dann die Mitteilung, dass die verzögerte Impfstofflieferung mittlerweile eingetroffen sei. Das Krankenhaus Eisenhüttenstadt werde dem Beeskower Standort die bereitgestellen Dosen in entsprechender Zahl wieder zukommenlassen. Alle für die kommenden Tage geplanten Impf-Termine sollen stattfinden können, so der Kreissprecher.

Die Eröffnung des Impfstelle am Sport- und Freizeitzentrum in Beeskow konnte am Mittwoch planmäßig anlaufen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 25.03.2021, 07:30 Uhr