In Frankfurt (Oder) öffnet am Donnerstag ein Corona-Testzentrum. Es befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Impfzentrum am Messegelände. Nach Beschluss von Bund und Ländern steht für jeden Einwohner einmal in der Woche ein kostenloser Corona-Test bereit.

Öffnen soll das Testzentrum der Stadt Frankfurt (Oder) zunächst wochentags von 9.00 bis 15.00 Uhr. Die Testtermine finden fortlaufend alle 10 Minuten statt. Es sind zwei Teststraßen aufgebaut worden, die an den Bedarf angepasst werden können, heißt es. Der Besuch des Testzentrums steht Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt (Oder) offen. Zum Besuch des Testzentrums ist eine Terminvereinbarung notwendig.