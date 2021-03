Landkreis Oder-Spree geht ab Montag wieder in den Lockdown

Im Landkreis Oder-Spree sollen ab Montag die Lockerungen zurückgenommen werden. Man kehre in den Lockdown zurück, sagte der Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann, dem rbb am Freitag. Von Neuzelle bis Storkow müssten Museen, Galerien und Geschäfte alle wieder schließen. Für den Schulunterricht werde es aber keine Veränderung geben. Ende nächster Woche seien ohnehin Osterferien, so der SPD-Kommunalpolitiker.

Am Freitag betrug die Sieben-Tage- Inzidenz in Oder-Spree 115. Die Tendenz ist weiter ansteigend. Lindemann gehe weiter von einer massiven Verschärfung der Corona-Lage aus. Über Ostern rechne er mit einer bundesweiten Inzidenz von 350 und mehr. Spätestens dann würden Kliniken wieder an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.