Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) rechnet damit, dass in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht das Nachbarland Polen zum Hochrisikogebiet erklärt wird. Er bezieht sich damit auf Signale des Auswärtiges Amtes, das die Lage in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut bewertet.

An den Grenzübergängen müssten in einem solchen Fall Testkapazitäten für Berufspendler geschaffen werden. Darüber berät am Mittwoch eine Arbeitsgruppe in Brandenburg. Entsprechende Pläne werden Stübgen zufolge derzeit erarbeitet. Mit dem Aufbau von Testcontainern werde ein deutsch-polnischer Dienstleister beauftragt.

In Polen steigt die Zahl der Corona-Erkrankungen stark an. Die Inzidenz liegt bei 319 Infektionen auf 100.000 Einwohner, und ist damit dreimal höher als in Deutschland.



Das Land geht ab Samstag komplett in einen Lockdown. Das vermeldet die polnische Zeitung "Polska Newsweek" [www.newsweek.pl]. Bislang waren nur einzelne Wojewodschaften betroffen, darunter Brandenburgs Nachbarwojewodschaft Lubuski.



Gesundheitsminister Adam Niedzielski hat am Mittwoch angekündigt, dass nun ganz Polen betroffen ist. Der Lockdown ist derzeit für drei Wochen, vom 20. März bis zum 9. April angesetzt. Einkaufszentren, Kinos und Hotels werden geschlossen, Grundschüler müssen wieder in den Fernunterricht.