Mobile Impfteams sind am Mittwoch und Donnerstag in Schwedt in der Dreiklanghalle im Einsatz. Personen ab 12 Jahren können sich dort ohne Termin impfen lassen. Minderjährige werden jedoch nur in Begleitung mindestens eines Elternteiles geimpft.

Am Freitag wird diese Aktion Im Foyer der Sparkasse Uckermark in Prenzlau fortgesetzt. Auch hier können sich Personen ab 12 Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Eingesetzt wird der Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer. Die erforderliche Zweitimpfung erfolgt dann drei Wochen später an gleicher Stelle.