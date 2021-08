Erster Schultag nach Lockerungen - Brandenburger Grundschüler dürfen wieder ohne Maske in den Unterricht

23.08.21 | 17:41 Uhr

Zwei Wochen lang war an Unterricht ohne sie nicht zu denken. Jetzt dürfen Brandenburger Grundschüler auch wieder ohne Maske in die Klasse. Die Schüler in Seelow zeigen sich erleichtert, während Eltern schon skeptisch auf den Herbst schauen.



In den ersten beiden Wochen nach Beginn der Schule gehörten Masken in den Klassenzimmern, Fluren und sogar auf dem Schulhof zum typischen Bild in den Brandenburger Grundschulen. Als temporäre Schutzmaßnahme hatte das Bildungsministerium des Landes für sämtliche Schüler eine Maskenpflicht erlassen, für den Fall, dass sich Kinder im Urlaub angesteckt haben könnten. Jetzt ist die Schutzmaßnahme ausgelaufen.

Ohne Maske, aber mit Test und Lüften

So richtig rumgesprochen hatte es sich am Montagmorgen offenbar noch nicht, dass die Maske in den Ranzen und nicht mehr vors Gesicht gehört. Der Stau am Eingang zur Grundschule Seelow (Märkisch-Oderland) hatte aber einen anderen Grund. Nach wie vor gilt die Testpflicht. Zwei Mal pro Woche muss zu Hause ein Corona-Schnelltest gemacht und das Ergebnis vorgezeigt werden. Außerdem bleibt das Stoßlüften alle 20 Minuten verpflichtend.

Viele Schüler und Schülerinnen hoffen, dass sie die Maske im Unterricht nicht mehr tragen müssen. "Das war blöd und wir hoffen, dass es nicht mehr so sein wird.", sagt der neunjährige Fil. Klassenkameradin Becky ergänzt: "Man konnte sich nicht hören und hat nicht so gut Luft bekommen."

Die Maske vergessen dürfen die Kinder allerdings nicht, denn im Bus auf dem Weg zur Schule gehört sie nach wie vor dazu. Und auch für die Lehrerinnen und Lehrer gilt die Maskenpflicht im Unterricht auch über die Schutzzeit von zwei Wochen hinaus. Das sei vor allem in den unteren Klassenstufen ein Problem, sagt Schulleiter Karsten Handrick: "Insbesondere in den 1. und 2. Klassen sind wir dabei Buchstaben und Laute zu erlernen, und da wäre es schon von Vorteil, wenn auch die Kinder das Gesicht der Lehrkräfte sehen würden. Mimik und Gestik sind etwa beim Aussprechen von Vokalen sehr wichtig."

Maske noch nicht vom Tisch?

Seit Schuljahresbeginn sind nach Angaben des Bildungsministeriums in Brandenburg 200 Schülerinnen und Schüler positiv auf Corona getestet worden. Über 2.600 wurden in Quarantäne geschickt. Bei den Lehrkräften sind bislang 14 Corona-positiv und 93 in Quarantäne.

Größere Ausbrüche in Grundschulen habe es aber nicht gegeben. Dennoch rechnen auch in Seelow viele Eltern mit einer erneuten Maskenpflicht. "Jetzt kommt der Herbst mit Temperatur-Schwankungen und der Erkältungszeit", sagt die Elternsprecherin der Grundschule, Conny Fröhlich. "Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch einmal zur Maske zurückgeht, aber wir sind ja schon dran gewöhnt."



Laut Direktor Karsten Handrick sorgte der Mund-Nase-Schutz neben den Unannehmlichkeiten aber auch für einen positiven Trend. Ihm zufolge gab es weniger Grippefälle und andere Erkrankungen. Die Befreiung gilt nur für Grundschüler. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse müssen laut Verordnung des Bildungsministeriums auch weiterhin weiter Masken tragen.

Maskenpflicht an Berliner Schulen verlängert

In Berlin hatte der Senat die Maskenpflicht für alle Schüler dagegen um zwei Wochen bis zum 5. September verlängert. Dabei ließ die Bildungsverwaltung vergangene Woche ausdrücklich offen, ob diese Regelung danach ausläuft oder noch mal verlängert wird.