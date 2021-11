Corona-Ausbruch mit zehn Toten - Ministerin fordert jetzt tägliche Tests für ungeimpftes Personal

dpa/Paul Zinken Audio: Antenne Brandenburg | 01.11.21 | | Bild: dpa/Paul Zinken

01.11.21 | 15:14 Uhr

Der schwere Corona-Ausbruch mit inzwischen zehn Toten erreicht die Politik: Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher fordert für ungeimpftes Pflegepersonal tägliche Tests. Denn in dem Altenheim am Werbellinsee sind viele Mitarbeitende nicht geimpft.

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide (Barnim) hat sich die Zahl der Toten auf zehn erhöht. Das teilte der Landkreis Barnim am Montag mit. Zudem seien 44 Bewohner und 15 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) fordert am Montag strengere Hygienekonzepte in Kranken- und Pflegeeinrichtungen. "Wir müssen jetzt, wo Corona wieder viel stärker vorkommt, das Personal in einigen Bereichen täglich testen", sagte Nonnemacher am Montag. Dies gelte insbesondere für ungeimpfte Pflegende, die mit vulnerablen Menschen zusammen arbeiten.



Derzeit werden viele nur zwei Mal wöchentlich getestet.

Keine Impfpflicht für Pflegepersonal

Zur Frage nach einer Impfpflicht äußerte Nonnemacher sich skeptisch. "Ich habe durchaus Verständnis für die Forderung nach einer berufsbezogenen Impfpflicht für Pflegende im medizinischen Sektor, auch in Kita und Schule. Aber das wird sich nicht so leicht umsetzen lassen." So bestünden hohe juristische Hürden für die Einführung einer Impfpflicht.

Auslöser der Debatte ist die geringe Impfquote unter den Mitarbeitenden in der Einrichtung in Schorfheide. Nach Angaben der Amtsärztin des Landkreises, Heike Zander, liegt diese lediglich bei etwa 50 Prozent. "Es ist eine sehr ungünstige Situation in diesem Heim, weil zwar die Bewohner recht gut geimpft sind, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine relativ geringe Impfquote haben", sagte Zander dem rbb. "Das ist natürlich ein erhöhtes Risiko im Rahmen der Corona-Pandemie. Und das hat sich jetzt auch gezeigt", sagte sie auf Antenne Brandenburg.

Mitarbeiter werden bei Impfterminen unterstützt

Der Träger des Altenheims hatte auf eine fehlende Impfpflicht verwiesen. Mitarbeiter und Bewohner würden regelmäßig informiert und bei Impfterminen unterstützt, teilte eine Sprecherin des Heimträgers Alloheim am Samstag mit. "Am Ende ist und bleibt die Impfung aber immer eine freiwillige Individual-Entscheidung, da es keine verbindliche Vorgabe des Gesetzgebers in Bezug auf eine wie auch immer geartete Impfverpflichtung gibt." Sendung: Antenne Brandenburg, 01.11.2021, 10:30 Uhr

Sendung: