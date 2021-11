Damit solle vor allem in der Fläche das Angebot insbesondere an ältere und vulnerable Mitmenschen herangetragen werden. Ab kommender Woche solle es zudem wieder feste Impftermine in den vier Städten (Angermünde, Prenzlau, Templin und Schwedt) der Uckermark geben.

Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen setzt die Uckermark wieder verstärkt auf den Impfbus und den Einsatz mobiler Impfteams, um die Situation im Landkreis in den Griff zu bekommen. Das erklärten die Sprecherin Ramona Fischer und Gesundheitsdezernent Henryk Wichmann des Brandenburger Landkreises am Montag.

Seit mehreren Tagen steigen in der Uckermark wie in ganz Deutschland die Infektionszahlen. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den nördlichen Brandenburger Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz hinsichtlich der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner von 321,4.

Seit Wochenstart gelten bereits verschärfte Regeln in Berlin und Brandenburg. Parallel steigt auch die Zahl der Impfwilligen wieder an. "Der Andrang ist derzeit sehr, sehr groß", erklärte Fischer, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage dem rbb. In der vergangenen Woche bildeten sich lange Schlangen vor dem Impfbus der Uckermark. Hunderte Menschen kamen, um sich impfen zu lassen oder eine Auffrischung zu erhalten.