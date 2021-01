Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit ist in Frankfurt (Oder) der 7-Tage-Inzidenzwert am Freitag auf 216,45 gestiegen. Wie die Stadt mitteilte, tritt damit wieder die 15-Kilometer-Regel in Kraft. Sport, Freizeitausflüge und Bewegung im Freien sind damit nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometer um die Stadtgrenze gestattet.