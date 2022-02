Corona-Logbuch über Alltagsveränderungen - Die "neue Normalität" ist gekommen, um zu bleiben

Do 03.02.22 | 17:36 Uhr

Bild: Frederico Gambarini/dpa

Konsum, Mobilität, Fürsorge, Zusammenleben: Die Einschränkungen in der Corona-Pandemie haben im Alltag viel verändert. Bürger haben das in einem Online-Tagebuch dokumentiert - Forscher werten es aus. Viele Veränderungen werden bleiben.

Wie hat sich unser Alltagsverhalten in der Corona-Pandemie verändert? Haben die Einschränkungen zu einem nachhaltigeren Lebensstil geführt und was bleibt von den Veränderungen übrig? Diesen Fragen gehen seit etwa zwei Jahren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Forschungszentrum Nachhaltigkeit – Transformation – Transfer der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) nach. Sie haben hierfür ein "Logbuch der Veränderungen" [logbuch-der-veraenderungen.org] aufgelegt. Hierin sammeln sie Alltagsbeobachtungen und Einschätzungen der deutschen Bevölkerung, um gesellschaftlichen Wandel in Zeiten der Corona-Pandemie zu dokumentieren.

Alltag in der Pandemie neues Phänomen

"Für uns alle ist Alltag in einer Pandemie ein neues Phänomen", sagt Projektleiterin Bettina König. Natürlich sei es medizinisch eine sehr schwere Situation. Die Menschen erlebten eine äußerst heftige Zeit. Für die Nachhaltigkeitsforschung kann man aber auch positive, hochspannende Dinge entdecken, die auch aus Forschungsperspektive per Logbuch dokumentiert werden können. Um sich beispielsweise nicht anzustecken, um die Pandemie einzudämmen, mussten ganz praktisch Dinge wie Abstandhalten oder Maske tragen eingeführt und so der Alltag verändert werden. Das belegen die Online-Einträge deutlich. "In der Pandemie hatte und hat jeder Einzelne - wenn auch begrenzt - die Möglichkeit, als Selbstgestalter seinen neuen Alltag in eigener Regie zu organisieren", erklärt sie. Das sei nicht alles von außen vorgegeben. "Innerhalb dieser Regeln gibt es noch sehr viel Gestaltungsraum. Wieviel Kreativität noch darin stecken, belegen die Logbuch-Einträge."

Gute Resonanz auf Logbuch

Mittlerweile sind mehr als 1.200 Einträge von rund 630 Logbuchschreibenden zusammengekommen. Menschen aus ganz Deutschland haben in regelmäßigen Abstand ihre Beobachtungen vermerkt. 4.500-mal sei die Seite bereits besucht worden. "Für uns und unser Anliegen sind das ganz gute Zahlen, um Beobachtungen in einen wissenschaftlichen Rahmen einer Studie zu verpacken." Wichtig bei der Auswertung: Die Logbuch-Schreibenden befinden sich selbst in sehr verschiedenen Lebenswelten. "Es ist zu beachten: Wie groß ist der Wohnraum, den man bewohnt? Wo ist der Arbeitsplatz? In welcher Lebensphase befindet man sich? Das alles hatte einen starken Einfluss, was sich alles ändern musste."

Corona wirkt in alle Bereiche

Wichtige Erkenntnis: Über die Zeit hätten sich die Einträge parallel zu den vielen Corona-Wellen verändert. Während es Beginn der Pandemie um ausführliche Beschreibungen konkreter Alltagsveränderungen gegangen ist - Homeschooling, Lockdown ... - werde jetzt viel mehr über die Veränderungen im Leben reflektiert, erzählt die Forscherin. Es zeichne sich eine Corona-Müdigkeit ab. Ängste tauchten auf, dass Corona nie ganz verschwinden werde. Sorgen über eine Spaltung der Gesellschaft würden niedergeschrieben, dass mit einzelnen Teilen der Gesellschaft überhaupt nicht mehr geredet werden könne. "Corona ist mehr als eine Krankheit und wirkt in alle Bereiche der Gesellschaft. Wie viel mehr wir daraus lernen können, hat uns selber auch überrascht", berichtet König nach ersten Auswertungsrunden.

Mehr Fahrrad und mehr Bio

Es habe sich abgezeichnet, dass sich das Mobilitätsverhalten geändert habe. Einige Menschen seien mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit unterwegs - auch längere Strecken. Wind und Wetter seien dabei zweitrangig, denn es füge sich alles einem höheren Ziel, sich in Bussen und Bahnen nicht mit Corona anzustecken. Auch seien den Logbuch-Schreibenden mehr befähigt, bei Störungen ihre Räder selbst zu reparieren. Auch das Einkaufsverhalten habe sich verändert. Bei vielen Logbuch-Schreibenden stehe im Fokus, wo man sich welchen Risiken aussetze. Auch werde verstärkt auf Nachhaltigkeit geachtet. Bioprodukte stünden seit 2020 sehr viel höher im Kurs. Auch werde verstärkt zu Haltbarem gegriffen.

Was wird sich langfristig halten?

"Die grundlegende Bewertung einiger Alltagsdinge hat sich geändert, aber was bleibt langfristig und nachhaltig davon?", fragt sich König. Wahrscheinlich wird die "neue Normalität" bleiben, meint die Forscherin. Eine abschließende Bewertung sei aktuell aber noch nicht möglich, weil noch nicht klar sei, in welche Richtung sich das Pandemie-Geschehen weiterbewege. "Es liegt noch eine 'dicke Schicht' darauf, was an Alltag übrigbleibt und was davon im Sinn nachhaltiger Entwicklung hilfreich ist oder nicht."

Sie könne sich aber beispielsweise vorstellen, dass die breite Nutzung von Hand-Desinfektionsmitteln in der Öffentlichkeit bleiben werde. Auch das Masketragen in Bus und Bahn, was man vor der Pandemie nur aus Asien kanne, werde man weiter in unseren Breitengraden beobachten können. Auch das Radfahren habe Potenzial, sich zu verselbständigen, wenn die Rahmenbedingungen weiter verbessert würden.

Letztlich betont die Forscherin, dass die Auswertung keine repräsentative Pandemieforschung sei, sondern eine qualitative und entdeckende Forschung - mit Beteiligung der Bevölkerung und ohne vorgefasste Annahmen. Man führe das Logbuch weiter, plane aber Anpassungen. So soll es in Zukunft einen Fragebogenbereich geben. Auch seien qualifizierte Interviews mit Logbuch-Schreibenden in Vorbereitung, um die Studienresultat auf eine breitere wissenschaftliche Basis zu stellen. Sendung: Antenne Brandenburg, 04.02.2022, 14:10 Uhr Mit Material von Georg-Stefan Russew

