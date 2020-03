Der Landkreis Oder-Spree will am Montag sechs Teststellen für Corona-Verdachtsfälle eröffnen. Das teilte Landrat Rolf Lindemann am Freitag auf einer Pressekonferenz in Beeskow mit. Die neuen Einrichtungen sollen abseits von Krankenhäusern und Arztpraxen, etwa in unbenutzten Turnhallen, betrieben werden.

In einer Abklärungsstelle in Schöneiche wurden am Donnerstag bereits sechs Menschen getestet, bei zweien von ihnen wurde Covid-19 festgestellt. Weitere Testcenter sollen unter anderem in Beeskow, Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt hinzukommen.