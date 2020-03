Der erste polnische Corona-Patient aus Cybinka aus der Woiwodschaft Lebus, einem Ort nahe der polnisch-deutschen Grenze, ist nicht in Frankfurt (Oder) gewesen. Der Erkrankte hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen bei einer Karnevalsveranstaltung in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen angesteckt. Anschließend fuhr er mit einem Reisebus quer durch Deutschland bis nach Swiecko.

Zunächst hatten polnische Behörden gesagt, dass der Mann in Frankfurt aus dem Bus in sein Auto umgestiegen sei. Jetzt heißt es, dass der Patient erst in Polen ausgestiegen sei. Die Liste der Passagiere liegt den polnischen Behörden vor. In dem Bus des Unternehmens "Sindbad" wären nur polnische Reisende an Bord gewesen.