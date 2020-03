Die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) und ihre Gesellschafter bezahlen 1.000 Liter Desinfektionsmittel für regionale Pflegeeinrichtungen, Lebensmittelgeschäfte und Einsatzkräfte wie Rettungsdienste oder die Polizei. PCK will in den kommenden Tagen die Verteilung an bis zu 60 Einrichtungen koordinieren, die beim Landkreis dringenden Bedarf gemeldet haben. Wenn nötig will das Unternehmen auch selbst ausliefern.

"Wir sehen täglich in den Nachrichten, dass überall Bedarf ist. Da können wir auch als PCK einigen helfen", sagte PCK-Geschäftsführer Wulf Spitzley. Bei Ellen Fährmann vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste kommt das soziale Engagement gut an: "Wir haben uns riesig gefreut über diese Spende. Mich freut auch das Miteinander. Wir versuchen jetzt das gerecht zu verteilen."



Mit 1.200 Mitarbeitern ist PCK der größte Arbeitgeber der Uckermark. Hier werden jährlich bis zu 12 Millionen Tonnen Rohöl etwa zu Benzin, Diesel und Heizöl verarbeitet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.03.2020, 15:30 Uhr.