Ein Beeskower Supermarkt, der am Montagabend wegen eines Corona-Falls geschlossen wurde, kann vorrausichtlich am Mittwoch wieder öffnen. Das teilte Landrat Rolf Lindemann (SPD) auf Anfrage des rbb mit. Eine Mitarbeiterin des Marktes wurde von dem neuartigen Coronavirus infiziert. Daraufhin ist das Geschäft vom Gesundheitsamt vorsorglich geschlossen worden. Dies sei eine übliche Maßnahme, hieß es.

Die Versorgung mit Lebensmittel in Beeskow sei durch die Schließung des größten Supermarktes der Stadt nicht beeinträchtigt gewesen, so der Landrat, schließlich gibt es noch sieben weitere Märkte.

Kleine Ortsteile oder Dörfer, in denen es nur einen Supermarkt gibt, könnten von ähnlichen Vorfällen hart getroffenen. Notfalls könnte dann die Johanniter Unfallhilfe einspringen, um die Versorgung zu gewährleisten, so Landrat Lindemann. Damit es soweit nicht kommen muss, appelliert Beeskows Bürgermeister Frank Steffen (SPD) nun an die Supermärkte, Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Wichtig wäre es, dass Märkte von sich aus möglichst viele Schutzmaßnahmen ergreifen, um eine Infektionen zu verhindern. Einige Geschäfte hätten dafür bisher lange gebraucht, was an den dahinterstehenden Konzernen liege.