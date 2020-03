Um die Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten, dürfen seit Sonntag nur noch Polen, die etwa in Deutschland arbeiten, und Lastwagenfahrer, die Waren transportieren, die Grenze nach Polen überqueren. Außerdem kontrollieren polnische Grenzbeamte manche Autos und messen die Körpertemperatur der Fahrer, um Corona-Verdachtsfälle zu finden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) berichtete am Mittwoch von einer "humanitär bedenklichen Situation" an dem 60 Kilometer langen Stau am Grenzübergang in Görlitz. Es fehle an Toiletten, Essen und Trinken. Um einer derartigen Situation an der A12 in Brandenburg vozubeugen, wurde schon am Dienstag ein alter Parkplatz für Lkw kurz vor Frankfurt (Oder) im Landkreis Oder-Spree wiedereröffnet. Damit soll der mehr als 40 Kilometer lange Lastwagenstau auf der Autobahn entzerrt werden.