Das Eisenhüttenstädter Stadtfest alljährlich im Spätsommer ist eines der größten Volksfeste in Ostbrandenburg. In diesem Jahr wird es nicht stattfinden. Die Stadt Eisenhüttenstadt und die Arcelor-Mittal Eisenhüttenstadt GmbH haben am Dienstag aufgrund der Corona-Pandemie das Stadtfest 2020 abgesagt.