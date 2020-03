ArcelorMittal will auch am Standort Eisenhüttenstadt die Produktion zu kürzen. Das teilte der Stahlkonzern am Donnerstag mit. Hintergrund sei die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter in der Corona-Pandemie, hieß es.

Außerdem wirke sich die Krise auf die Stahlnachfrage aus. Die Maßnahme betrifft alle Werke in Europa. Den Angaben zufolge haben die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Kurzarbeit bereits begonnen. Details nannte das Unternehmen nicht. In Deutschland betreibt ArcelorMittal neben Eisenhüttenstadt Werke in Hamburg, Bremen und Duisburg.

Die Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) hatte gerade einen sprunghaften Anstieg beim Kurzarbeitergeld gemeldet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.03.2020, 17:30 Uhr.