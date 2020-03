Weite Bereiche des öffentlichen Lebens werden auch in Frankfurt (Oder) ab Mittwoch eingestellt, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Dies teilte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit.

Der Oberbürgermeister wandte sich gleichzeitig mahnend an die Bevölkerung. "Mir fällt auf, dass manche die Dramatik der Lage noch nicht erkannt zu haben scheinen", sagte er. "Besonders, wenn ich in sozialen Medien sehe, dass gestern die Fitnessstudios noch einmal voll waren und sich zum Teil Schlangen an den Geräten bildeten. Es hat Aufrufe gegeben, noch mal in die Muckibuden zu gehen, weil sie ja geschlossen werden sollten", so Willke. Das sei "das Falscheste, was man aktuell tun kann."

Wilke war sichtlich verärgert und erhob konkrete Vorwürfen an manche Mitbürger: "Ich will es so klar aussprechen: Die Ausbreitung würde jetzt nicht in dem Maße in Frankfurt (Oder) und auch darüber hinaus voranschreiten, wenn sich einigen Personen, die jetzt für eine weitere Verbreitung der Infektion sorgen, an das bisherige Regelwerk gehalten hätten", sagte er. Infektionen hätten vermieden werden können.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich zwei weitere Personen im Stadtgebiet mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatten. So wurde eine Krankenschwester am Klinikum Frankfurt im dritten Anlauf positiv getestet worden. Auch ein Schüler des Gauß-Gymnasiums hat sich infiziert. Der Schüler sei durch eine infizierte Person im häuslichen Umfeld angesteckt worden, die sich zuvor in einem Risikogebiet im Urlaub befunden hatte. Die Schülerinnen und Schüler der zwölften Jahrgangsstufe befinden sich daher nun in häuslicher Isolation.