Mit einer schriftlichen Patientenverfügung können Patientinnen und Patienten für den Fall, dass sie nicht mehr ansprechbar sind, vorsorglich festlegen, welche medizinischen Maßnahmen Ärztinnen und Ärzte durchführen oder unterlassen sollen. Das Bundesgesundheitsministerium will hiermit sicherstellen, dass der Patientenwille umgesetzt wird, auch wenn "der*die betroffen*e Patient*in ihn selbst nicht mehr äußern kann". Eine Patientenverfügung regelt daher auch, ob und wie lange intensivmedizinische Behandlungen und gegebenenfalls lebensverlängernde Maßnahmen durchgeführt werden.

Wer eine Patientenverfügung ausgefüllt hat, muss diese wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich nicht ergänzen oder ändern. Das sagt Paul Brandenburg, Notfallmediziner und Geschäftsführer von Dipat, einem Onlinedienst für Patientenverfügungen. "Wir haben in letzter Zeit viele Anfragen dazu, das hat mich überrascht", sagte er dem rbb am Wochenende.

"Die Ärztinnen und Ärzte werden sie erstmal behandeln, und erst später kommt dann möglicherweise ein Testergebnis als Corona-positiv", sagte Brandenburg. Da sei die Entscheidung, wie beatmet werden solle, aber schon längst getroffen. Demnach halte er auch Formulierungen wie etwa "Ich will nicht beatmet werden, außer es ist wegen Corona" oder umgekehrt "Ich will nicht beatmet werden, aber bei Corona schon" aus medizinischer Sicht keinen Sinn.

"Eine spezielle Bezugnahme in ihrer Patientenverfügung auf das Corona-Virus oder Covid-19 ist alles andere als sinnvoll, ich würde sogar im Gegenteil sagen: es ist schlecht", sagte er. Denn wenn Patientinnen mit einem schweren Lungenproblem ins Krankenhaus kämen, sei die Diagnose oder der Grund oft gar nicht direkt klar.

Dipat-Geschäftsführer Paul Brandenburg empfielt dabei allerdings - so noch nicht vorhanden - eine Pateintenverfügung zu erstellen. Die Pandemie könne durchaus ein Anlass sein, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie man im Krankenhaus behandelt werden möchte. Wichtig sei dabei, präzise zu formulieren. "Es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, in einer Verfügung etwa künstliche Beatmung pauschal auszuschließen", sagte er.

Paul Brandenburg begründet dies mit ungenauen Begrifflichkeiten: "Es gibt Beatmungsformen, da sind Sie als Patient*in wach und bei vollem Bewusstsein, das ist auch nicht schmerzhaft, Sie haben eine Maske im Gesicht und bekommen Atemunterstützung!, sagte er. "Und dann gibt es Verfahren, da werden sie zwangsläufig in ein künstliches Koma versetzt und betäubt, weil das sonst zu unangenehm wäre und auch der Kreislauf wird stabilisiert." Das Für und Wider müsse man immer im Einzelfall diskutieren.

Paul Brandenburg plädiert außerdem für Ruhe angesichts der Pandemie. "Derzeit werden Sie behandelt, wir sind gut aufgestelllt, niemand muss sich in der jetzigen Lage Sorge machen, in einem Krankenhaus in Deutschland nicht ausreichend Hilfe zu bekommen", sagte er.