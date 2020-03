Am Mittwoch wurde bekannt, dass der erste polnische Corona-Inifzierte auf seinem Weg nach Cybinka, in der Woiwodschaft Lebus, mit einem Fernbus in Frankfurt (Oder) umgestiegen ist. Das bestätigte der Pressesprecher der Stadt, Uwe Meier, dem rbb gegenüber.

Die Liste der im Bus mitgereisten Passagieren liegt Meier zufolge der polnischen, jedoch nicht der deutschen Seite vor. Man gehe davon aus, dass, wenn sich unter den Mitgereisten auch Anwohner aus der Region befänden, die polnischen Behörden sich mit entsprechenden Informationen melden würden. In diesem Fall würden die Personen vom Gesundheitsamt aufgesucht und aus das Virus hin getestet werden. Dies geschehe aktuell nicht.

Der Informationsaustausch mit Polen funktioniere gut und auch dort werde die Bedrohung ernst genommen. Der Austausch mit dem Land Brandenburg funktioniere ebenfalls. Hilfsangebote seien vorhanden und demnächst soll auch Schutzkleidung zentral vom Land organisiert werden.