Verstöße gegen Quarantäne - Kreisverwaltung trifft zehn Menschen nicht zu Hause an

27.03.20 | 19:29 Uhr

Bei Quarantäne-Kontrollen im Landkreis Oder-Spree haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zehn von 55 Personen nicht in ihren Wohnungen angetroffen. Dies teilte der Sprecher des Kreises am Freitag mit. Die Verwaltungsmitarbeiter hatten die Haushalte am Donnerstag aufgesucht und die Einhaltung der häuslichen Isolation überprüft. "Das ist völlig inakzeptabel", sagte Landrat Rolf Lindemann (SPD). "Die Einhaltung der angeordneten Quarantäne ist keine Wahlveranstaltung, hier gibt es null Spielraum. Wer als am Coronavirus Erkrankter so unverantwortlich handelt, der konterkariert die Bemühungen aller, ein äußerst gefährliches Krankheitsgeschehen einzudämmen."



Der Landkreis werde die Hintergründe des Fehlverhaltens ermitteln und - wenn es keine plausiblen Erklärungen gebe - auch Bußgelder verhängen.

Unterstützung beim Einkaufen

Wer Unterstützung in der häuslichen Isolation beispielsweise bei der Versorgung mit Lebensmitteln benötigt, für den bietet der Landkreis in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Oderland sowie dem DRK MOHS e.V. Hilfe an. Betroffene könnten sich unter der Rufnummer 03361 599-3901 melden. Der Landkreis habe auch die Schutzmaßnahmen in Supermärkten und Discountern überprüft. Maßnahmen zur Abstandsregelung und Schutzvorkehrungen in den Kassenbereichen würden durchgesetzt, teilte der zuständige Beigeordnete mit. In der kommenden Woche will der Landkreis auch Baumärkte und Getränkemärkte überprüfen.

Verstöße gegen Kontaktverbot in Frankfurt (Oder)

In Frankfurt (Oder) gab es im Verlauf dieser Woche mehrere Verstöße unter anderem gegen das Kontaktverbot. Die Stadte teilte mit, dass sie 28 Strafanzeigen und 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt habe. Polizeistreifen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren verstärkt, ob die Auflagen auch eingehalten werden, sagte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke). "Die Allermeisten scheinen verstanden zu haben, wie sie sich zu verhalten haben, einige aber nicht", sagte der Oberbürgermeister. Zugleich wies er aber auch auf aus seiner Sicht übertriebenes Verhalten hin. "Leute zeigen sich gegenseitig an, weil in Kaufhallen der Abstand gefühlt nicht eingehalten wird", sagt er. "Wir erleben auch viele Denunziationen. Wir sind natürlich dankbar für Hinweise. Aber ich habe den Eindruck, dass einige denken, wenn sie das Virus bekommen, sind sie des Todes." Die sei nicht der Fall.

Keine Familien in Gruppen

Frank Bonack, Leiter des Polizeireviers Frankfurt (Oder) stellte vor allem unerlaubte Gruppenbildungen fest. "Nicht Familien dürfen in voller Zahl miteinander unterwegs sein, sondern Mitglieder eines Haushaltes, weil diese auch innerhalb des Wohnraumes naturgemäß dicht beieinander sind", präzisierte er. Für alle, die nicht im selben Haushalt wohnen, gelte eine Anzahlbeschränkung von genau zwei Personen, die mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander zu halten haben. "Oma und Opa aus deren Wohnung zum Familienspaziergang einzuladen ist genauso verboten wie die gemeinsame Grillparty von zwei oder mehr befreundeten Familien aus verschiedenen Haushalten", sagte Bonack.

