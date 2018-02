Wie kann es mit der Integration von Flüchtlingen klappen? Und woran scheitert sie? Nach Meinung von Friedhelm Boginski, Bürgermeister von Eberswalde, fehlt Unterstützung von Land und Bund. Das sehen aber längst nicht alle Bürgermeister in Ostbrandenburg so.

Ist es wirklich so schlimm um die Integration von Flüchtlingen in Ostbrandenburg bestellt, wie der Bürgermeister von Eberswalde, Friedhelm Boginski, meint? Was der FDP-Politiker am Donnerstag dem rbb sagte, klang fast wie ein Hilferuf . Er fühle sich von Bund und Land allein gelassen und sei tief enttäuscht, sagte Boginski rbb|24. Und machte im nächsten Atemzug seinem Unmut Luft: "So, wie es zur Zeit läuft, dass man den Kommunen, wo am lautesten gebrüllt wird, jetzt Sozialarbeiter und Polizisten zusagt , und die, die sich nicht melden, im Regen stehen lässt, das geht nicht."

Der parteilose Bürgermeister von Prenzlau, Hendrik Sommer, findet, dass das Zusammenleben mit den Flüchtlingen in der Stadt gut gelingt. Prenzlau hat rund 440 Flüchtlinge aufgenommen - die Kreisstadt mit rund 19.000 Einwohnern ist damit laut Kreisverwaltung die Stadt mit den meisten Flüchtlingen in der Uckermark.

"Was wir noch besser machen könnten, ist, darauf achten, dass die Flüchtlingskinder sich gleichmäßig auf die Schulen verteilen", sagt Sommer. "An den Schulen ist auch wichtig, dass wir dort mit dem ein oder anderen zusätzlichen Schulsozialarbeiter Projekte umsetzten können, die das Verständnis wecken für die Probleme. Und zwar auf beiden Seiten."

Rund 340 Flüchtlinge leben in Prenzlau in einem Heim, rund 100 leben dezentral in Wohnungen. Bedarf sieht Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer bei Deutschkursen und Beschäftigungsangeboten für erwachsene Flüchtlinge. Er fände es wünschenswert, wenn die Erwachsenen kleine Tätigkeiten verrichten dürften, denn es täte niemandem gut, untätig im Heim zu hocken. Insgesamt aber sieht er Prenzlau auf einem guten Weg.

Ähnlich äußert sich auch Frank Steffen, SPD-Bürgermeister von Beeskow in Oder-Spree. In der Kreisstadt mit rund 8100 Einwohnern leben rund 200 Flüchtlinge, die meisten von ihnen in eigenen Wohnungen. Die Forderung, dass die Städte mehr Unterstützung bei der Integration bräuchten, würde er so nicht stellen. "Ich sehe in Beeskow die Situation nicht so", sagt er in Reaktion auf die Forderungen von Friedhelm Boginski aus Eberswalde. "Wir haben ausreichend Sozialarbeiter und soziale Betreuung für die Flüchtlinge, die bei uns sind", sagt er.

"Es läuft bei uns deshalb gut, weil wir bereits 2013 angefangen haben, auf die Flüchtlingsunterbringung und Integration vorzubereiten und es deshalb auch gelungen ist, Unterbringung in Wohnungen, soziale Betreuung und ähnliches zu organisieren. Wir haben von Anfang an auf eigene im Stadtgebiet verteilte Wohnungen gesetzt", sagt er. "Wir haben mehr Sozialarbeiter zur Verfügung, als die Finanzierung von Bund und Land vorsehen, weil wir das mit kommunalen Mitteln und mit dem Kreis unterstützen. Ich sehe im Moment keinen größeren Bedarf dafür." Mit der Anzahl an Flüchtlingen fühle sich die Stadt nicht überlastet.