Einen ersten Vertrag, in dem es um Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro geht, wollen aber nur die Gemeinden Neuhardenberg, Seelow, Gusow-Platkow und Lietzen unterschreiben. "Es geht darum, dass eine ländliche Region für die neuen Herausforderungen neu aufgestellt wird. Einige Gemeinden sind dafür, andere dagegen. Die, die dafür sind sollten sich jetzt auf den Weg begeben“, sagte Gernot Schmidt, Landrat in Märkisch Oderland. Mit der Unterschrift unter dem Vertragsentwurf kann das neue Modellprojekt jetzt offiziell starten.

Zu den Gemeinden, die von Anfang an dabei sein wollen gehört Lietzen. "Es ist wichtig, eine leistungsfähige Verwaltung zu schaffen. Der Aufwand ist nicht mehr zu vergleichen mit den Zeiten, als das Amt gegründet wurde. Da war noch vieles einfacher. Mittlerweile sind die Ansprüche gestiegen", sagt Ortsbeiratsmitglied in Lietzen Henryk Wendorff.

Verwaltet werden soll die neue Verbandsgemeinde in Seelow. Mit einem Förderbescheid über 1,5 Millionen Euro gibt das Innenministerium grünes Licht für den Aufbau eines Verwaltungssitzes. Mit dem Geld will die Stadt Seelow das Sparkassengebäude kaufen, danach erfolgen Umbau und IT-Umstellung. Im zweiten Quartal 2019 soll die Verwaltung dann arbeitsfähig sein.

Einige Kommunen befürchten allerdings eine Fremdverwaltung durch die Verbandsgemeinde. Viele Gemeinden wollen daher den neuen Gesetzesentwurf abwarten, in dem Rolle und Aufgaben der Ortsgemeinden detaillierter dargestellt sind. Der jetzige Entwurf ist für den Golzower Bürgermeister Frank Schütz noch zu unausgegoren. "Wir würden fremd verwaltet werden. Wir wollen aber selbst gestalten. Wir wollen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, unserer Schule und Kita nach vorn bringen und unser Gemeindeleben gestalten. Wären wir in der Verbandsgemeinde, könnten uns die Mittel entzogen werden", befürchtet Frank Schütz.

Eine zentrale Verwaltung wäre zu weit weg von den Bürgern, befürchtet auch Letschins Bürgermeister Michael Böttcher. "Wir haben die Aufgabe besonders die Ehrenamtler in unseren Gemeinden zu begeistern. In einer Verbandsgemeinde mit einer zentralen Verwaltung entfernen wir uns immer weiter vom Ehrenamt", so Michael Böttcher.

Bürgermeister und Ortsvorsteher hoffen jetzt, dass in weiteren Gesetzesentwürfen die Selbstständigkeit der Kommunen berücksichtigt wird.