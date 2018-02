dpa-Zentralbild Sendung Audio: Antenne am Nachmittag | 01.02.2018 | Autor: Oliver Meurers | Bild: dpa-Zentralbild

In Eberswalde kommt es am vergangenen Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Aber in der Pressemitteilung ist lediglich von einer Schlägerei zwischen fünf Personen zu lesen – nichts von einem Großeinsatz. Den beweist aber ein Video auf Facebook. Es sorgt für Empörung. Wurde da etwas verschwiegen? Eine Nachlese.

Es beginnt mit dem Ärger über einen Zeitungsartikel. Martin Knoll, Eberswalder Bürger, liest im Lokalteil eine kleine Meldung: Vier 19-Jährige Syrer seien festgenommen worden, nachdem sie einen 43-jährigen Mann "geschlagen und getreten" haben. Der Mann war seiner 14-jährigen Tochter zu Hilfe gekommen, die von den vier Männern massiv beleidigt worden sein soll. Martin Knoll ist dieser Artikel zu knapp. Denn er hat andere Informationen. In einem Video, das ihm ein Bekannter geschickt hat, ist ein sehr großes Polizeiaufgebot am Tatort zu sehen. Mindestens ein Dutzend Einsatzwagen, sehr viel Blaulicht. "Die Situation, so wie sie im Video zu sehen war, war für Eberswalde schon außergewöhnlich", sagt Knoll. "Die Polizeikräfte, die da vor Ort sind, die sieht man hier vielleicht übers Jahr verteilt und nicht so konzentriert auf einmal."

Der Post auf Facebook

Daraufhin entschließt sich Knoll, das Video in einer geschlossenen Gruppe auf Facebook zu posten. Die Gruppe heißt "Du weißt Du bist Eberswalder wenn.." und hat fast 3.400 Mitglieder. Eine ordentliche Reichweite, wenn man bedenkt, dass Eberswalde 40.000 Einwohner hat. Knoll schreibt: "Was heute so beiläufig in der MOZ stand, war wohl doch nicht so! Soviel Polizei sieht man selten in Ew!" In dem Video, das aus einem fahrenden Auto gefilmt wurde, sind sehr viele Einsatzfahrzeuge, aber nicht die Tat zu sehen. Der Post löst in der Gruppe viele Reaktionen aus. Die meisten User zeigen sich schockiert über das Aufgebot und die Tat. "Bei einer unklaren Lage fahren natürlich soviele Streifen wie möglich zum Einsatzort", schreibt einer. Schnell geht die Diskussion über in eine Beurteilung der Tat und der Tatverdächtigen. Einer schreibt [Originalzitat]: "Rein in den Flieger und ab dahin mit diesem Pack wo es her kommt. Und um ganz sicher zu gehen das dieses widerliche Pack nicht wieder kommt den Flieger übers Meer abschießen." In der Folge geht es vor allem um die Strafbarkeit eines solchen Posts.

Der Rostock-Vergleich

Einer der Kommentatoren ist Christoph Raschke, ein kommunalpolitisch aktiver Bürger aus Eberswalde. Er schreibt unter das Video: "Rostock war damals Anfang der 90er ein Ort des ‚Widerstandes‘.. wenn es so weiter geht und wir alle noch mehr für blöd gehalten werden, ist bald überall Rostock… Cottbus und Dresden machen es vor.. Dresden mit großem Erfolg". Wie hat er das gemeint? Im rbb-Interview betont Raschke, dass er absolut gegen Attentate wie das auf die "Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber" in Rostock-Lichtenhagen 1992 sei: "Das ist eine ganz erschreckende Sache und die soll man auch nicht wieder haben". Worum es ihm geht: "Die Menschen haben das Gefühl, kein Gehör mehr in der Öffentlichkeit zu haben. Und ich glaube, das ist eine Meinung, die auch in Eberswalde immer höher kommt. Und deshalb habe ich auch bewusst provoziert mit diesem Post."

"Wir haben ein Recht darauf, wahrgenommen zu werden"

Und dann zählt Raschke auf, was in Eberswalde seiner Meinung nach alles falsch läuft: Zu wenig Polizei aufgrund von Einsparungen und Personalkürzungen. Auch, weil zu wenig neue Polizisten ausgebildet würden. Zudem keine ordentliche Strafverfolgung: Zu viele Verfahren würden eingestellt. Und vor allem gebe es keine ordentliche Informationspolitik: "Ich denke, dass wir auch ein Recht darauf haben, dass wir wahrgenommen werden", sagt Raschke. "Und dass wir diese Informationslagen zugestanden bekommen, die uns ermöglichen, transparenter in die Tiefe zu schauen." Raschkes Einschätzung: "Ein kleiner Zeitungsartikel in einer großen Sache soll die ganze Angelegenheit irgendwo kleinhalten. Und dann hat man das Gefühl: Moment, hier ist aber nichts klein."

Der konkrete Fall

Also was ist denn nun im konkreten Fall passiert? Zuerst einmal muss man feststellen, dass der Artikel in der MOZ exakt den Inhalt der Polizeimeldung widergibt. Aber warum waren denn nun so viele Polizeiwagen vor Ort? Der Ansprechpartner für diese Frage ist der Sprecher der Polizeidirektion Ost, Stefan Möhwald. Gegen 21:30 Uhr seien die Kollegen angerufen worden, sagt er. "Es hieß, dass sich in der Bollwerkstraße zwanzig Leute schlagen würden. Wir sind mit entsprechenden Kräften dorthin gegangen. Jedem dürfte klar sein, dass man bei so einer Ausgangsmeldung nicht mit nur einem Funkstreifenwagen ausrückt." Zehn Einsatzfahrzeuge der Landespolizei kamen, plus Zivilwagen. Dazu noch Fahrzeuge der Bundespolizei. Vor Ort hätte man tatsächlich dreißig bis fünfunddreißig "sehr aufgebrachte Menschen" angetroffen. "Letztendlich hat es sich glücklicherweise nicht so ergeben, dass sich dort zwanzig Leute in einem Knäuel schlagen würden", sagt Möhwald. Die Kollegen hätten vor Ort lediglich den Sachverhalt zu Protokoll nehmen können, der sich auch in der Polizeimeldung findet.

Die Pressemitteilung

Nämlich: Es werden Anzeigen gegen vier 19-jährige Syrer wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Laut Pressemitteilung wurde ein vierzehnjähriges Mädchen "massiv beleidigt". Der 43-jährige Vater stößt "im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung" einen der Männer. Worauf diese, so die Polizeimeldung, "alle mit Händen und Füßen auf ihn einschlugen und eintraten". Zum Stand der Ermittlungen, insbesondere zu Zeugenaussagen, gibt die Polizei keine Auskunft. Der Pressemitteilung der Polizei fehlt nicht nur ein Hinweis auf den Grund für das Aufgebot, mit dem die Polizei angerückt ist: die Falschmeldung einer Massenschlägerei. Die Polizei schreibt in der Pressemitteilung auch nichts über den Gesundheitszustand des 43-Jährigen. Auf Anfrage des rbb teilt sie mit: "Er wurde leicht verletzt, hatte also keinen Krankenhausaufenthalt." Ob es sich bei den vier 19-jährigen Syrern um Geflüchtete handelt, ist zwar wahrscheinlich, wird aber von Behördenseite nicht bestätigt. Die Polizei teilt mit, der Status eines ausländischen Bürgers sei für ein Ermittlungsverfahren unerheblich und verweist auf die Ausländerbehörde. Diese will auf die Anfrage des rbb "mit Verweis auf das Datenschutzgesetz des Landes Brandenburg (§16, Absatz 1) keine weiteren Auskünfte zu diesem Fall geben".

Die Staatsanwaltschaft

Und die Staatsanwaltschaft? Ulrich Scherding, Pressesprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), kennt den Fall noch nicht, als man ihn darauf anspricht. Die Polizei habe ihn vermutlich noch nicht an die Staatsanwaltschaft Frankfurt abgegeben. Scherding kann sich also noch nicht zum konkreten Fall äußern. Aber was ist mit dem allgemeinen Vorwurf, dass zu viele Strafverfahren gegen Flüchtlinge eingestellt würden? Scherding sagt, dass man zwischen ausländerspezifischen und regulären Straftaten unterscheiden müsse. Tatsächlich seien viele ausländerspezifische Strafverfahren wegen illegaler Einreise eingestellt worden. Der Grund: eine geringe Schuld der einreisenden Flüchtlinge. Diese seien zu tausenden gemeinsam über die Grenze gekommen, um Asyl zu beantragen. Die Schuld in Bezug auf die Grenzverletzung sei daher als gering eingestuft worden.

Strafverfolgung gegen Flüchtlinge

"Bei allen anderen Delikten, ob Diebstähle, Körperverletzung, Betrug oder Raub, machen wir keinerlei Unterschiede zwischen Deutschen und Ausländern", sagt Scherding. "Wenn ein Flüchtling einen Ladendiebstahl begeht, wird der genauso zur Rechenschaft gezogen wie ein deutscher Ladendieb." Und wie geht es nun im konkreten Fall in Eberswalde weiter? Scherding betont noch einmal, dass ihm der Fall noch nicht vorliege. Bei 19-jährigen Straftätern komme je nach individuellem Reifegrad gegebenenfalls noch das Jugendstrafrecht zum Einsatz. "Bei einer Körperverletzung, die in einige Schläge gegen die Schulter mit zwei drei blauen Flecken mündet, da ist es durchaus denkbar, dass die Sache mit Arbeitsstunden geahndet wird", sagt Scherding. Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht Aber es komme eben auf den Einzelfall an. "Wenn es anders zur Sache geht", sagt Scherding, "also mehrere Täter, es wird getreten, es gibt Knochenbrüche, möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen. Das sind Sachverhalte, die auch in eine Jugendstrafe münden können. Im schlimmsten Fall kommt der Jugendliche ins Gefängnis". Ob aber überhaupt das Jugendstrafrecht zur Anwendung komme, müsse eben individuell vom Reifegrad der Täter abhängig gemacht werden. Das Erwachsenenstrafrecht sei härter. Zwischenfazit: Ein Anruf bei der Polizei führt zu einem Großeinsatz. Der Notruf stellt sich als teilweise falsch heraus. In der Folge veröffentlicht die Polizei eine Pressemitteilung, die weder über den Grund für das Großaufgebot noch über den Gesundheitszustand des Opfers informiert. Das erweckt Misstrauen. Ein Video wird ins Netz gestellt und löst Empörung aus. So weit, so klar.

Die allgemeine Lage in Eberswalde

Aber wie ist die allgemeine Lage in Eberswalde? Vielleicht kommen die spontanen Äußerungen im Internet ja nicht von ungefähr. Eberswalde hat einen Großteil der Geflüchteten im Kreis Barnim aufgenommen. Laut Bürgermeister Friedhelm Boginski waren es in der Hochzeit 1.500 Geflüchtete, das seien rund 6 Prozent der Bevölkerung. "Das ist für eine Stadt, die vorher bei 1 Prozent lag, schon ein gewaltiger Unterschied", sagt Boginiski. "Sie sehen es, wenn Sie durch die Stadt gehen, dass wir gefühlt viele, viele Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt haben." Angesprochen auf den Fall mit den vier Syrern sagt Boginski: "In Eberswalde war es ja nicht der erste Vorfall, den wir diesbezüglich hatten. Es gibt ja schon mehrere Vorfälle, wo ausländische und deutsche Jugendliche in eine Konfliktsituation gekommen sind." Man habe sich diesen Vorfällen immer gestellt, auch durch präventive Maßnahmen. Aber seit einigen Tagen fahre man eine neue Strategie: "Wir wollen auch die Öffentlichkeit sensibilisieren, dass es hier durchaus auch in Eberswalde Vorfälle gibt. Und dass wir als Gesamtgesellschaft gefordert sind, uns dieser Problematik zu stellen".

Bürgermeister Boginski ist stinksauer

Und dann wird Boginski richtig wütend. "Stinksauer", ist er und sagt: "Ich bin zutiefst enttäuscht über die Integrationspolitik des Bundes und des Landes Brandenburg. Es gibt so viele große Städte, die einen enormen Zuwachs an Geflüchteten haben, und die im Großen und Ganzen damit alleingelassen werden. Es ist nicht nur Cottbus – es geht allen Städten so." Ihm sei es wichtig zu betonen, dass Eberswalde von Anfang an gehandelt habe. Dass es eine große Willkommenskultur hier gebe und ein breites Engagement des Großteils der Bürger. "Darauf bin ich stolz", sagt Boginski. Aber allein darauf dürfe man sich nicht verlassen: "Wir bezahlen aus unserer kommunalen Kasse Sozialarbeiter. Wir bemühen uns mit der Polizei vor Ort, obwohl es nicht allzuviel Polizei gibt." "Mich hat noch keiner gefragt, welche Probleme wir haben" Boginski fordert eine Grundsatzdiskussion. Während der Flüchtlingskrise habe man in die großen Städte außerhalb des Berliner Speckgürtels, die viel Leerstand gehabt hätten, die Geflüchteten gebracht. Und die Städte dann allein gelassen. Boginski fordert Unterstützung "mit Sozialarbeitern, mit Polizeipräsenz, aber auch mit Lehrern, Kitaerziehern und allem was dazugehört." Dass nun ein so starker Fokus auf Cottbus liegt, macht ihn wütend: "Mich hat noch keiner gefragt welche Probleme wir haben", sagt Boginski. "Aber das ist ein brandenburgweites Problem, kein Cottbusser Problem. Es kann doch nicht sein, dass ich in einer Kommune sage – um mal nen Leuchtturm zu zeigen: ‚Hier stecken wir rein!‘ Und die anderen Kommunen, nur weil sie leise sind, sollen jetzt mal sehen, wie sie fertig werden."

Zusammenfassung

Christoph Raschke, einer der Kommentatoren auf Facebook, sagt: "Die Informationslage der Bevölkerung ist derart schlecht, dass die Leute sich ihre Geschichten selbst zusammenreimen. Aus kleinen Sachen große machen." Der Anlass der Empörung – das Großaufgebot der Polizei – scheint tatsächlich eine kleine Sache gewesen zu sein: Es war keine Massenschlägerei und das Opfer der Körperverletzungen wurde nur leicht verletzt. Aber im Übrigen scheint in Sachen Integration und Integrationsarbeit einiges im Argen zu liegen in Eberswalde – und auch im Rest von Brandenburg, schenkt man Bürgermeister Boginski glauben. Hier wäre es falsch, ein großes Problem klein zu reden. Gar zu verschweigen. Und wohl auch gefährlich: Martin Knoll, derjenige, der das Video in die Facebook-Gruppe gepostet hat, sieht sich zwar selbst als moderaten Bürger. Aber er weiß: "Leute sind dabei, sich zu organisieren. Wir haben zum Teil kleinere Gruppen in Eberswalde, die in eine fragwürdige Richtung gehen. Definitiv."