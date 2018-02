Unterrichtsausfall in Brandenburg

An Brandenburgs Schulen kommt es immer wieder zu Unterrichtsausfall, weil Lehrer fehlen. An der Grundschule Neutrebbin (Märkisch-Oderland) musste nun sogar der Englischunterricht der Erst- und Zweitklässler für das kommende Halbjahr gestrichen werden. Von Monika Kophal

Im Durchschnitt fallen 2,1 Prozent aller Schulstunden in Brandenburg ersatzlos aus, weil es nicht genügend Lehrer gibt. Die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Neutrebbin (Märkisch-Oderland) müssen nun sogar auf ihren Englischunterricht verzichten. Das Bildungsministerium sieht kein Problem.

Ohne Englisch geht heutzutage wenig: Wir nutzen Englisch im Urlaub, auf der Arbeit und im Internet. Deswegen ist es wichtig, dass die Kinder bereits in der Grundschule Englischunterricht haben. Das sieht auch die Stundentafel des Landes Brandenburg so. Und trotzdem müssen die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Neutrebbin in diesem Halbjahr darauf verzichten.