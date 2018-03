Bild: dpa/Patrick Pleul

Bürgervotum - Bad Saarow entscheidet über seine Bürgermeisterin

17.03.18 | 13:49 Uhr

Die ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bad Saarow, Anke Hirschmann, muss um ihr Amt fürchten. In einem Bürgerentscheid sollen die Einwohner des Kurortes am Sonntag über die Zukunft des Gemeindeoberhauptes entscheiden. Von Eva Kirchner

Die Bad Saarower stimmen am Sonntag darüber ab, ob Bürgermeisterin Anke Hirschmann weiter im Amt bleiben kann. Zuletzt hatte die Versammlung der Gemeindevertreter über die Amtsführung Hirschmanns debattiert und mit Mehrheit dafür votiert, die Bürger der Gemeinde darüber entscheiden zu lassen. Am Sonntag nun sind die knapp 5.000 Bürgerinnen und Bürger des Ortes aufgerufen, mit "Ja" oder "Nein" zu stimmen, Hirschmann also im Amt zu bestätigen oder für eine Neuwahl zu sorgen.

Resolut, autoritär und schwierig in der Zusammenarbeit

Der Kurort am Scharmützelsee ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Dort erholen sich Jahr für Jahr tausende Touristen und genießen Luft, Wasser und den Anblick historischer Villen im Kurpark am See. Doch der Gemeindesegen hängt gewaltig schief. Es rumort, weil Hirschmann wegen ihres resoluten und autoritären Führungsstils abgewählt werden soll. 13 der insgesamt 19 Gemeindevertreter hatten einem entsprechenden Abwahlantrag im Januar zugestimmt. Das Problem, das die Gemeindevertreter mit der 75-jährigen haben, ist die Art ihrer Amtsführung. Sie sei resolut, autoritär und macht aus Sicht der Abgeordneten eine konstruktive Zusammenarbeit beinah unmöglich. Manche Gemeindevertreter würden von der ehemaligen Lehrerin wie Schüler behandelt, erzählt Bernd Gestewitz. Er ist seit 27 Jahren Abgeordneter in Bad Saarow. Es gebe viele Beispiele für das unmögliche Auftreten von Frau Hirschmann, erzählt der Mediziner, der für die Linkspartei im Gemeinderat sitzt. So habe Hirschmann zum Beispiel einer Bürgerin, die gerade in Bad Saarow baut, gesagt, dass ihr Haus nicht in den Ort passe, obwohl diese eine gültige Baugenehmigung habe. "Eine solche Aussage steht einer Bürgermeisterin nicht zu", findet Gestewitz. Und solche Äußerungen sorgen auch bei vielen anderen in der Gemeinde für Unmut.

Mit angeblichem Unmut von Investoren argumentiert

Sogar potenzielle Investoren zeigten sich erstaunt über den Umgangston der Bürgermeisterin, bestätigt die stellvertretende Vorsitzende im Gemeinderat, Susann Rolle (CDU). Der Ruf des Kurortes leide darunter, lautet der Vorwurf der Gemeindevertreter. Ein Vorwurf, den Hirschmann selbst nicht gelten lässt. Sie sei eben ein "direkter Typ" und habe "nur einen Fehler": dass ihre Ehrlichkeit manchmal etwas drastisch "rüberkomme". Aber sie könne sich in ihrem Alter "auch nicht mehr ändern". Sie verstehe ihr Amt so, dass sie sich für die kleinen Leute einsetze und den Schwachen helfe. Das bedeute, dass sie etwa dafür sorge, dass es genügend Ärzte in der Gemeinde gibt.

Als im Herbst des vergangenen Jahres bekannt wurde, dass ein Bad Saarower Hausarzt wegen Krankheit vorrübergehend seine Praxis schließen muss hat sie sich eigenmächtig an die Kassenärztliche Vereinigung gewandt. Dieser Alleingang sorgte für viel Kritik in dem Kurort und war ein Fehler, wie sie heute sagt. "Doch letztendlich geht es um die Bad Saarower", meint Hirschmann. Und die Bad Saarower honorieren ihren Einsatz. Viele Einwohner wissen es zu schätzen, dass sich die Bürgermeisterin für sie stark mache, dass sie Dorffeste organisiere, für die Bepflanzung im Kurort sorge, ältere Bad Saarower beim Seniorenkaffee besuche und sich jederzeit - auch beim Spaziergang - die Probleme der Leute anhöre und sich darum kümmere.

Offenbar auch so einige recht persönliche Gründe

Das spricht aus Sicht der Befürworter für die Bürgermeisterin. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bad Saarower, die mit der direkten Art von Hirschmann nicht zurechtkommen. Sie finden es beschämend, wie die Bürgermeisterin in der Öffentlichkeit auftritt. Sie repräsentiere den Kurort nicht so, wie es sein sollte, lautet der Vorwurf. Darum wünschen sich so einige einen Neuanfang. Rund 4.800 Wahlberechtigte haben es in der Hand, ob die ehrenamtliche Bürgermeisterin bleibt oder ob sie gehen muss. Die insgesamt sechs Wahllokale in Bad Saarow und in den dazugehörigen Ortsteilen Petersdorf und Neu Golm sind am Sonntag bis um 18 Uhr geöffnet. Abgewählt ist die Bürgermeisterin wenn die Mehrheit der Wähler dafür stimmt. Allerdings müssen das mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten Bad Saarows sein.

