Von Seehofer angestoßene Diskussion - Beamte fehlen für Grenzkontrollen bei Frankfurt (Oder)

20.03.18 | 16:30 Uhr

Innenminister Seehofer (CSU) will die Kontrollen an den deutschen Grenzen ausweiten. Realistisch ist das nicht, sagt Dietmar Mußmann von der Gewerkschaft der Bundespolizei in Frankfurt (Oder). Denn an der dortigen Grenze zu Polen fehlen drei von vier Beamten.



Nach dem Willen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) soll das Schengen-Abkommen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden und die stationären Grenzkontrollen ausgeweitet werden. Das sagte er am Wochenende der "Welt am Sonntag". Dieter Mußmann von der Frankfurter Bundespolizeigewerkschaft reagiert darauf mit Unverständnis. Dem rbb-Hörfunk sagte er: "Der Anspruch der Politik muss runtergerechnet werden. Kein Mensch kann von stationären Vollkontrollen auf Dauer ausgehen, es sind immer nur temporäre Kontrollen vorgesehen. Selbst da ist ein personeller Mehrbedarf nötig, der zur Zeit nicht vorhanden ist."

Dienst tun, wo der Dienstort ist?

Der Grund für den geringen Personalbestand sei hausgemacht, sagt der Gewerkschafter weiter. Kaum ein Beamter, der für den Dienst an der deutsch-polnischen Grenze eingeteilt ist, steht auch zur Verfügung. Immer gebe es Aufgaben außerhalb des Dienstortes. Entweder sind es Einsätze in Berlin an den Flughäfen oder bei der Absicherung von Staatsbesuchen. Sogar die Grenzkontrollen in Bayern werden von Beamten aus Brandenburg mit abgedeckt.

Nur einer von vier Beamten ist verfügbar

Bis zu Dreiviertel der Mannschaft ist oft nicht am Dienstort im Einsatz, so Mußmann weiter. Wie soll man damit komplette Kontrollen abdecken? Und sogar die für den Schengenraum vorgesehene sogenannte Schleierfahndung ist nicht ausreichend durchsetzbar. Diese benötige noch mehr Beamte, um in einem bestimmten Bereich an der Grenze, auf Autobahnen und Bundesstraßen Zufallskontrollen durchzuführen. Die Inspektionen Frankfurt (Oder), Forst und Angermünde gehören zur Hauptstadtdirektion der Bundespolizei. Und da wird immer Personal in Berlin gebraucht.



Grenzkontrollen nicht auf Dauer

Grenzkontrollen wie früher am Häuschen auf der Grenzlinie sind laut dem Abkommen von Schengen nur in besonderen Lagen möglich. Das gilt in 26 EU-Längern. Die Ausnahme ist nur im Fall einer schwerwiegenden Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit gegeben. Deutschland hatte die partielle Wiedereinfühnung der Kontrollen ursprünglich mit der großen Zahl an Flüchtlingen begründet. Inzwischen verweist die Bundesregierung auf die anhaltende Terrorgefahr, um weiter Personen an der Grenze zu kontrollieren.



Kritik an mehr Kontrollen auch im politischen Raum

Die Kritik an den Plänen von Bundesinnenminister Seehofer zur Ausweitung der Grenzkontrollen kommt auch aus der Politik. Der niedersächsische Innenminister Pistorius sagte der Zeitung "Die Welt", schon jetzt sei der Effekt von stationären Grenzkontrollen gering. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt meint, Seehofer habe offenbar nicht begriffen, dass nationale Alleingänge keine globalen Probleme lösten. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Bartsch. Seehofer bekräftigte dagegen am Abend im ARD-Fernsehen, er wolle die Kontrollen an deutschen Grenzen fortsetzen und möglicherweise verstärken.