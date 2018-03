Bei dem Begriff „Denunziation“ denken wir an politisch brisante Zeiten. An Inoffizielle Mitarbeiter oder an den NS-Staat mit seinen wachsamen Volksgenossen. Doch es gibt wieder politisch brisante Zeiten, denn es wird wieder zur Denunziation aufgerufen. Erst fordern türkische Botschaften ihre Bürger in Europa auf, Regierungskritiker zu melden. Aber auch die polnische Regierung bläst ins gleiche Horn. Wie reagieren darauf in Deutschland lebende polnische Bürger ?