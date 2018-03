Am Sonntag wird in Frankfurt (Oder) gewählt. Der amtierende Oberbürgermeister Martin Wilke will es noch einmal wissen. Er muss sich allerdings gegen vier Kandidaten durchsetzen, von denen zwei aus seiner eigenen Verwaltung kommen.

Für den amtierenden Oberbürgermeister Martin Wilke hätte die Nachricht zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Vor drei Tagen verkündete die Stadt zusammen mit dem Investorcenter Ostbrandenburg: Das Kölner Unternehmen Alcaro Invest will 450 Arbeitsplätze in Frankfurt schaffen. Stufenweise will es etwa 50 Millionen Euro investieren, um ein neues Unternehmenszentrum aufzubauen, auf dem ehemaligen Zollhof der Stadt. Ob das dem parteilosen Martin Wilke bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag nutzen wird?