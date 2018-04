Rund 100 Geflüchtete aus aller Welt leben aktuell in der Caritas – Gemeinschaftsunterkunft in Bad Saarow. Ohne ehrenamtliche Unterstützung geht es hier nicht, sagt Mitarbeiterin Mai Micklisch. Aber es helfen längst nicht mehr so viele Ehrenamtliche wie zuvior, die Mitarbeiter spüren den Rückgang des freiwilligen Engagements besonders.

Waren es zur Eröffnung des Hauses vor zwei Jahren noch etwa 50 Unterstützer, seien es heute gerade mal fünf oder sechs, so Mai Micklisch. Sie sagt, dass in der Hauptankunftszeit der Geflüchteten meist Sach- und Geldspenden ihre Gemeinschaftsunterkunft erreichten. Jetzt gehe es um Integration und die verlangt Bindung. Diesen Zeitaufwand könnten Ehrenamtliche kaum noch leisten, so ein Grund für den Rückgang des Ehrenamtes.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Ergebnissen einer Studie, die das Bundesfamilienministerium beim Allensbach-Demoskopieinstitut in Auftrag gegeben hatte. Im Herbst 2015 sei die Hilfe der Ehrenamtlichen für Geflüchtete an die konkrete Notsituation gebunden gewesen, so das Ergebnis. Auch in Brandenburg halfen in diesem Zeitraum Tausende mit. Mehr als die Hälfte waren Berufstätige, die einen Großteil ihrer Freizeit für die Arbeit mit Geflüchteten zur Verfügung stellten - das ist das Ergebnis einer Befragung des Brandenburger Sozialministeriums aus dem Jahr 2017.