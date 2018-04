Polnisch an Schulen in der Grenzregion beliebter

Alina, Anne und Mick gehören zu den fast 300 Schülern, die zur Zeit an der Talsand-Gesamtschule die Sprache des Nachbarlandes lernen. Sie alle haben Polnisch freiwillig gewählt. Damit ist Polnisch nach Englisch die beliebteste Fremdsprache an der Schule. Und Schwedt ist kein Einzelfall.

Die Schüler an der uckermärkischen Schule sind trotzdem mit vollem Einsatz dabei. "Wir wohnen ja direkt an der Grenze und da ist es relativ praktisch", sagt Alina. Polnisch-Unterricht mache für sie deshalb mehr Sinn als Französisch zu lernen. Auch ihre Mitschülerin Anne stimmt ihr zu: "Wenn ich über die Grenze fahre, kann ich so manche Sachen verstehen und mich besser orientieren." Ihr Mitschüler Mick hat Polnisch gewählt, da er Abitur macht, "da brauche ich ohnehin eine zweite Fremdsprache", erklärt er.

Die Schüler in der Schwedter Talsand-Gesamtschule hören ihrer Mitschülerin Alina aufmerksam zu, als sie sich auf polnisch vorstellt. Für die achte Klasse steht in der siebten Stunde Polnisch auf dem Unterrichtsplan. Sieben Fälle und die ganzen Zischlaute - keine Frage: Polnisch ist eine schwierige Sprache.

Polnisch lernen liegt offensichtlich im Trend. Das zeigen auch die Zahlen, die die Brandenburger Landesregierung im letzten Sommer veröffentlicht hat. Landesweit lernen mehr als 1.700 Schüler Polnisch.

Ein Grund, warum es in Schwedt so gut läuft, ist die Kontinuität: Die engagierte Polnischlehrerin Katarzyna Kubacha arbeitet schon seit 16 Jahren an der Schule. Die Lehrerin kennt einen weiteren Grund für die Beliebtheit der Sprache: "Die Schüler wissen, dass wir in der Grenzregion sind und die Firmen Leute suchen, die der polnischen Sprache mächtig sind und entscheiden sich deshalb, Polnisch zu lernen." In vielen Geschäften in Schwedt würden zum Beispiel schon heute Mitarbeiter arbeiten, die auch polnisch können.