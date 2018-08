Als Sharbanou Moradpour den Brief bekam, konnte sie es gar nicht fassen. Ihr Antrag auf Asyl in Deutschland wurde abgelehnt. Obwohl ihr in ihrem Herkunftsland Iran Verfolgung und Tod drohen - weil sie Christin ist. "Ich hatte große Probleme im Iran, zum Beispiel konnte ich nicht in die Kirche gehen", sagt sie. "Aber hier bin ich frei, hier bin ich Christin. Ich kann nicht zurück in den Iran gehen."

Moradpour ist 37 Jahre alt. Im Iran hatte sie 13 Jahre lang eine Kita geleitet, aber immer wieder Schwierigkeiten wegen ihrer Kritik am Islam gehabt. Vor gut zwei Jahren ist sie allein nach Deutschland geflohen und lebt inzwischen in Frankfurt (Oder). "Hier kann ich für meine Religion sprechen und muss nicht schweigen oder aufpassen, was sich sage", sagt sie. "Immer stumm sein ist nicht gut für Menschen."