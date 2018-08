Peter Huth: Immer wenn der Verdacht auftaucht, dass Ausländer Deutsche gewaltsam angreifen, organisieren die Neonazis von der "III. Weg" sogenannte Abend- oder Nachtstreifen. Das passiert bundesweit in Regionen, in denen sie einen Stützpunkt haben. Den gibt es in der Uckermark. Im letzten Jahr sind sie in Prenzlau einmal Streife gelaufen und in diesem Jahr einmal in Angermünde. Hinzu kommt, dass in Angermünde Matthias Fischer mit seiner Familie lebt. Er ist eine der Führungsfiguren dieser Partei.