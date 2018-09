imago Bild: imago

Hintergrund | Pläne in Frankfurt (Oder) - Kann eine Kommune straffällige Asylbewerber ausweisen?

04.09.18 | 07:32 Uhr

Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) prüft, ob er straffällig gewordene Flüchtlinge ausweisen kann. Hintergrund ist ein Angriff auf einen Club in der Stadt vor zwei Wochen. Fragen und Antworten von Michael Lietz

Ende August wurde in Frankfurt (Oder) ein Club angegriffen, nachdem zwei mutmaßlich aus Syrien stammende Männer mit einem deutschen Besucher in Streit geraten waren. Eine zehn- bis 15-köpfige Gruppe attackierte darauf hin Besucher und Club mit Eisenstangen, Messern und Steinen. Es gab Panik, Sachbeschädigungen, Menschen vor dem Club versteckten sich teilweise unter Autos. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft und Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke von der Linken will prüfen, ob einige aus der schon mehrfach aufgefallenen Gruppe junger Flüchtlinge nun ausgewiesen werden können. Aber geht das einfach so?

Bild: rbb

Was wird den Flüchtlingen vorgeworfen?

Der Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft Ulrich Scherding geht von einer Gruppe von 15, möglicherweise 20 jungen Syrern aus. Alle im Alter von 20 plus minus einigen Jahren, die immer wieder in unterschiedlicher Besetzung in der Stadt auffallen durch Straftaten. Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die Liste ist lang. Einer der Tatverdächtigen sitzt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt für Jugendliche in Wriezen. Er soll schon vor vier Wochen einen Jugendlichen mit einem Baseballschläger verletzt haben.



Welche Strafen sind möglich?

Kommt es zur Anklage gegen ihn und weitere Täter ist es wahrscheinlich, dass nach Jugendstrafrecht verhandelt wird. Sie sind alle etwa 20 Jahre alt - dann liegt es im Ermessen des Gerichtes, sie als Heranwachsende einzustufen. Bei jungen Flüchtlingen ist das wohl mehr als wahrscheinlich. In der Regel gibt es bei jungen Ersttätern eine Verwarnung, bei einer weiteren Straftat eine Bewährungsstrafe und erst danach droht Gefängnis.

Mehr zum Thema rbb Nach Gewaltvorfall im Club Frosch in Frankfurt (Oder) - Oberbürgermeister will straffällige Flüchtlinge ausweisen

Ist Ausweisung eine Alternative?

Frankfurts Oberbürgermeister Rene Wilke will nun prüfen lassen, ob einige Verdächtige ausgewiesen werden können. "Als Verwaltung hat man die Möglichkeit, dass man neben dem Strafrecht und neben dem Asylrecht Maßnahmen zur Gefahrenabwehr hat, das so genannte Ausweisungsrecht", sagt er. "Wir werden dieses Recht jetzt in Anspruch nehmen und die Ausweisung von Intensivstraftätern, von denjenigen, die eine Gefahr für unsere Gesellschaft darstellen, einleiten."



Wie realistisch ist diese Möglichkeit?

Ganz so einfach geht das nicht. Voraussetzung für eine Ausweisung ist laut Paragraph 54 des Aufenthaltsgesetzes eine rechtskräftige Verurteilung. Und zwar zu einer Strafe von mindestens zwei Jahren. Beim den aktuell vorgeworfenen Taten ist dieses Strafmaß aber nicht zu erwarten. Außerdem gilt: Die Ausweisung durch die Kommune ist ein Verwaltungsakt. Dagegen kann vor dem Verwaltungsgericht geklagt werden. Der Vorgang kann sich also unter Umständen mehrere Jahre lang hinziehen.



Wie ist der Ausruf der Angreifer "Gott ist groß" zu bewerten?

Laut Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding wird nicht nur wegen der Übergriffe an sich ermittelt, sondern auch wegen der Drohungen "Wir bringen euch um, wir töten euch" und auch wegen des Rufes "Allahu akbar" (Arabisch: "Gott ist groß"). Zwar würde laut Aufenthaltsgesetz bei einem Terrorverdacht eine Ausweisung ohne rechtskräftiges Urteil möglich sein. Die Ermittlungsbehörde verneint aber bisher diesen Terrorverdacht. Sie geht davon aus, die Angreifer wollten wohl einfach nur Angst schüren. Sollte eine Ausweisung aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung doch möglich sein, bliebe die Frage, wohin die dann Verurteilten überhaupt ausgewiesen werden können? Bei einer Ausweisung wird dem Betroffenen das Aufenthaltsrecht im Staatsgebiet versagt, sprich er muss Deutschland verlassen. Wohin, ist egal. Möglich wäre auch das Heimatland der Flüchtlinge. Allerings wird etwa in Länder, in denen Krieg herrscht oder dem Geflüchteten die Todesstrafe droht, nicht abgeschoben.