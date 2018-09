Attacke in Club in Frankfurt (Oder)

Nach der Auseinandersetzung in einem Club in Frankfurt (Oder) fordert Oberbürgermeister Wilke die Ausweisung straffälliger Migranten. Zuspruch gibt es dafür von Ministerpräsident Woidke. Auch die Stadt Cottbus erwartet nun Unterstützung vom Land.

"Wir haben ein Problem mit Intensiv- und Gewaltstraftätern – auch in den Reihen der Flüchtlinge", sagte Woidke am Dienstag dem rbb. Es müssten klare Konsequenzen gezogen werden. Von daher müsste auch über Abschiebungen nachgedacht werden - gegebenenfalls auch in Kriegsgebiete - "wenn es nicht anders möglich ist, klar zu kommen", erklärte der Ministerpräsident weiter.

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Club in Frankfurt (Oder), nach der zwei Männer aus Syrien festgenommen wurden, drängt Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) auf Ausweisung für Intensivtäter. Rückendeckung gibt es nun auch von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD): Der Vorstoß von Wilke sei mehr als nachvollziehbar.

Hintergrund sind gewalttätige Vorfälle in und vor einem Club in Frankfurt (Oder) vor rund einer Woche. Unter Tatverdacht stehen mehrere Flüchtlinge. Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) hatte danach angekündigt, die Stadt wolle kriminell gewordene Flüchtlinge ausweisen.

"Es geht nicht nur darum, die Menschen hier im Land zu schützen, es geht vor allem auch darum, die Flüchtlinge, die sich integrieren wollen, zu schützen", so Woidke. Der Vorfall in Frankfurt (Oder) schade vor allem der Integration und der öffentlichen Meinung gegenüber Migranten. Woidke räumte ein, dass Abschiebungen nach Syrien nicht möglich seien. "Sollte sich die Situation dort verändern, wird es eine Neueinschätzung geben." Der Abschiebestopp gilt bis Jahresende.

Am Montag bot bereits das brandenburgische Innenministerium Oberbürgermeister Wilke Unterstützung bei der Ausweisung kriminell gewordener Flüchtlinge an. "Wir werden die Stadt beraten", sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Das Ministerium werde relevante Urteile und Informationen dazu übermitteln. "Die Ausweisung zieht zwangsläufig nicht die Abschiebung nach sich. Die Ausweisung bedingt, dass derjenige der davon betroffen ist, den Aufenthaltsstatus in diesem Land verliert und ausreisepflichtig wird", erklärte der Sprecher am Dienstag. Vorraussetzung für eine Ausweisung ist aber eine rechtskräftige Verurteilung.