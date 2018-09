Justiz untersucht ungeklärte Todesfälle in DDR-Heim

Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) hat Ermittlungen zu mehreren ungeklärten Todesfällen in dem ehemaligen DDR-Durchgangsheim Bad Freienwalde aufgenommen. Das hat Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) auf eine Anfrage der aufarbeitungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Heide Schinowsky bestätigt [Link zur Antwort] .

Mahnmal soll an "Kindergefängnis Bad Freienwalde" erinnern

Der Verein "Kindergefängnis Bad Freienwalde" bezeichnete die Aufnahme von Ermittlungen als "dringend notwendigen Schritt". Dadurch könne sich das Kreisarchiv Märkisch-Oderland, das die Einsicht in Akten von Betroffenen bislang abgelehnt habe, der Aufklärung nicht länger versperren, hieß es.

Der Aufarbeitungsverein mit Sitz in Fürstenwalde schätzt, dass von 1968 bis 1987 rund 1.000 Kinder in dem jetzt von der Polizei genutzten Gebäude eingesperrt waren. Offiziell brachte hier die DDR Jugendhilfe-Kinder und -Jugendliche, für die ein fester Heimplatz gesucht wurde, maximal 18 Tage lang unter. Daraus soll oft mehr als ein halbes Jahr unter gefängnisartigen Bedingungen mit Zwangsarbeit geworden sein.

Im März hatte der Verein Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein Gesuch zur Klärung von mindestens drei Todesfällen in dem Heim zu DDR-Zeiten übermittelt. Dabei war Woidke auch eine Nachbildung des Grabsteins eines Jugendlichen übergeben worden. Dieser war als 15-Jähriger im Jahr 1971 in Haft gekommen. Zur Begründung hieß es, er habe mit einem Freund "irgendwelchen Blödsinn angestellt". Er kam demnach in Einzelhaft, zwei Tage später war er tot. Die Eltern hätten nichts zu den Todesumständen erfahren. Die Polizei übernahm die Beerdigungskosten und die Kosten des Grabsteins.

Nach Angaben des Vereins wissen die Familien aller Betroffenen bis heute nicht, wie ihre Kinder zu Tode gekommen sind. "Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass die Täter bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurden", sagte der Vereinsvorsitzende Roland Herrmann. Kein Tod dürfe ungesühnt bleiben, fügte er hinzu.