Wilke zeigte sich im rbb-Inforadio erfreut von dem Angebot des Landes: In der Stadt würden bestimmte Personen eine "Gefahrenlage" erzeugen, so Wilke. Hier müsse die Stadt einschreiten - auch um die Erfolge bei der Integration von Flüchtlingen nicht zu gefährden. "Manche sagen ja: Das leistet rechter Hetze Vorschub", sagte Wilke. "Ich glaube, das ist das Gegenteil. Wenn wir diese Probleme lösen, dann sorgen wir dafür, dass der Nährboden für rechte Hetze genommen wird."

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Flüchtlinge nach dem Streit per Telefon Verstärkung geholt und Morddrohungen wie "Wir bringen euch um!" gerufen haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Laut Zeugen wurde auch ""Allahu Akbar" (Allah ist groß) gerufen, so der Sprecher der Staatsanwalt Frankfurt (Oder), Ulrich Scherding.

Hintergrund der Ermittlungen sind Ausschreitungen vor rund einer Woche in und vor einem Club in Frankfurt (Oder): Nach Angaben der Staatsanwaltschaft attackierte eine 10- bis 15-köpfige Gruppe am Morgen des 26. August den Club Frosch mit Eisenstangen, Messern und Steinen. Zuvor soll es einen Streit zwischen zwei syrischen Flüchtlingen und einem Deutschen gegeben haben.

Bei der anschließenden Attacke auf den Club hätten sich die Gäste verbarrikadiert, in und vor der Diskothek sei Panik ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch.

Dem Angriff soll ein Streit zwischen zwei Flüchtlingen und einem deutschen Gast in dem Club vorangegangen sein. Die Hintergründe seien unklar, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Scherding dem epd. Geprüft werde auch, ob fremdenfeindliche Äußerungen in dem Fall eine Rolle gespielt haben. Der Deutsche soll am Abend des 26. August auch in der Innenstadt von mehreren Syrern attackiert worden sein.



Einer der beiden verdächtigen Haupttäter, der 20-Jährige, sitzt in Untersuchungshaft - allerdings wegen eines früheren Delikts, so Scherding. Er soll Anfang August einen Mann mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Auch gegen einen zweiten Tatverdächtigen werde ermittelt. Inzwischen hat die Polizei zur Aufklärung der Vorgänge eine Sonderkommission eingesetzt.