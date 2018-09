dpa/Patrick Pleul Video: Brandenburg aktuell | 26.09.2018 | Fred Pilarski | Bild: dpa/Patrick Pleul

Plan für mehr Sicherheit - Frankfurt (Oder) setzt verstärkt auf Sozialarbeiter

26.09.18 | 18:07 Uhr

Nach Auseinandersetzungen zwischen deutschen Jugendlichen und jungen Flüchtlingen in der City von Frankfurt (Oder) ließ die Stadt dort zunächst mehr Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes patroullieren. Jetzt kommen dort mehr Sozialarbeiter zum Einsatz.

Die Stadt Frankfurt (Oder) will mit einem verstärkten Einsatz von Polizei, Ordnungsamt, Sozialarbeitern und städtischen Initiativen die Sicherheit in der Stadt erhöhen und Jugendliche besser einbinden. Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Die Linke), stellte am Mittwoch einen entsprechenden Maßnahmenkatalog vor.

Die Maßnahmen konzentrieren sich dabei auf den sogenannten Horten-Vorplatz im Frankfurter Stadtzentrum. Dort hatte es im Frühsommer wiederholt Auseinandersetzungen und sogar Schlägereien gegeben. Seitdem zeigten Polizei und Ordnungsamt vermehrt Präsenz. Außerdem gilt dort seit längerer Zeit ein Alkoholverbot. Inzwischen habe sich dort die Lage beruhigt, hieß es - unter anderem auch, weil Sozialarbeiter dort Angebote machen würden, teilte die zuständige Dezernentin am Mittwoch mit. Ziel sei es, Jugendliche der Stadt mit oder ohne Migrationshintergrund besser sozial zu integrieren.

Hartes Vorgehen gegen Kriminelle

Gegen Jugendliche, die kriminell seien und von den vielfältigen Angeboten nicht erreicht werden würden, will die Stadt weiterhin mit aller Härte der Gesetze vorgehen. Zuletzt hatte Frankfurts Oberbürgermeister Wilke vorgeschlagen, kriminelle Flüchtlinge auszuweisen.

In den vergangenen Wochen hatte Wilke Schlagzeilen damit gemacht, sieben mehrfach straffällig gewordene Flüchtlinge ausweisen zu lassen. Die jungen Männer sollen unter anderem an einem gewaltsamen Überfall auf eine Frankfurter Diskothek beteiligt gewesen sein. "Zu diesen Ausweisungen stehe ich nach wie vor, sie sind jedoch nur ein winziger Baustein, um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen", betonte der Oberbürgermeister. Diejenigen, die sich regelmäßig auf dem Platz im Frankfurter Stadtzentrum treffen würden, seien jedoch andere Jugendliche als die zur Ausweisung vorgesehenen Straftäter, erklärte Wilke am Mittwoch.

"Nicht die Lösung für alles, aber ein Ansatz"

Wilkes Integrationsdezernentin Milena Manns sprach in diesem Zusammenhang von einer "schwierigen Gesamtgemengelage". Die auffälligsten Personen seien inzwischen identifiziert, würden auf dem Platz gezielt von Sicherheitskräften angesprochen, Straftaten geahndet. Größere Einsätze habe es in jüngster Vergangenheit nicht mehr gegeben, hätten Polizei und Ordnungsamt bestätigt.



Durch die massive Präsenz der Sicherheitskräfte habe sich die Lage entschärft, so dass von einer dauerhaften Videoüberwachung und einer Waffenverbotszone zunächst abgesehen worden sei, so die Dezernentin. Versteckt werde der Platz aber weiter kontrolliert, zudem gebe es eine "Meldekette" für auffällige Jugendliche, sollten sie erneut für Ärger sorgen. Parallel dazu haben Vereine, Sozialarbeiter und Sportvereine auf dem Platz laut Manns gezielt Freizeitangebote gemacht, um das Areal "positiv zu beleben". Außerdem werde ein "Runder Tisch der Migranten" etabliert, der bei einem ersten Treffen ihren Angaben nach bereits gute Resonanz gefunden hatte. Der Maßnahmeplan soll laut Wilke ständig weiter entwickelt werden. "Er ist sicher nicht die Lösung für alles, aber ein Ansatz, den die Stadt machen kann", sagte er.