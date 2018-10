Heide Fest Audio: Antenne Brandenburg | 18.10.2018 | Stefan Kunze | Bild: Heide Fest

Interview | Neue Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal - "Wir werden niemals nur digital sein"

18.10.18 | 19:59 Uhr

Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) hat nun offiziell eine neue Präsidentin: Julia von Blumenthal. Im Gespräch mit rbb|24 spricht sie darüber, ob Universitäten politisch aktiv sein sollten und wie sie die digitale Entwicklung mitgestalten können.



rbb|24: Frau von Blumenthal, welcher Ihrer Amtsvorgänger wirft den größten Schatten für Sie? Julia von Blumenthal: In ganz unterschiedlicher Weise Gesine Schwan und Hans Weiler. Gesine Schwan ist die öffentliche Person, auf die ich sofort immer angesprochen werde, wenn ich sage, dass ich jetzt Präsidentin der Viadrina bin. Das heißt, sie ist wirklich das Gesicht der Viadrina und sie hat natürlich auch mit ihren Ideen, mit ihrer ganzen Energie und Persönlichkeit die Viadrina zu etwas gemacht, das die Leute kennen, womit sie etwas verbinden. Und warum Gründungsdirektor Hans N. Weiler?

Hans Weiler ist ja auch ein Fachkollege, ein Politikwissenschaftler, wie Gesine Schwan und wie ich. Von Hans Weiler habe ich besonders seine Rede zum Jubiläum im vergangenen Jahr gelesen. In dieser Rede hat er der Viadrina einige Themen in das Stammbuch geschrieben, die ich enorm wichtig finde und deshalb werde ich in meiner Antrittsrede darauf eingehen.

Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) | Bild: imago/Jürgen Ritter

Welche Themen sind das? Das eine Thema ist naheliegend. Es geht um die Zukunft der Europäischen Union und den Bereich der östlichen Partnerschaft - diesen über Polen hinaus in Richtung Ukraine und natürlich auch in andere Richtungen zu denken. Das finde ich wichtig und ich finde, es ist ein guter Ansatz, sich klar zu machen, dass Polen und Deutschland gemeinsam als Teil der Europäischen Union über die Grenzen der Europäischen Union hinaus denken und sich insofern auch dessen bewusst sind, dass Europa größer ist als die Europäische Union. Ein weiteres Thema, das Weiler selbst so genannt hat, ist die Pathologien der Europäischen Währungsunion schonungslos zu analysieren. Er hat sich da durchaus positiv bezogen auf eine Positionierung des Politikwissenschaftlers Fritz Scharpf, der eher schon fast in Richtung Auflösung der Eurozone argumentiert. Ich finde es sehr wichtig, sich mit diesen sehr kontroversen Positionen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Nicht mal unbedingt, um ihnen zuzustimmen, sondern auch, um in der Auseinandersetzung mit diesen Positionen vielleicht noch klarer Argumente hervorzuarbeiten für den eher gegenwertigen schrittweisen Weg, den die Europäische Union geht. Gibt es noch ein weiteres Thema?

Als drittes Thema meint er, und da versuche ich mich jetzt sehr genau an seine Worte zu erinnern, weil ich sie so beeindruckend fand: aus dem Mittelmeer, das aktuell eben doch ein Massengrab ist, wieder eine Zone der Solidarität zu machen. Er hat es wirklich mit diesem starken Wort verbunden und mit diesem ganz klaren normativen Anspruch. Dass im Jahr 2017 ein Politikwissenschaftler so etwas sagt, der seinen Lebensmittelpunkt in den USA hat, fand ich eine wichtige Mahnung an die Europäischen Union und an das, wofür sie stehen sollte und woran sie sich auch messen lassen muss.

Zur Person: Julia von Blumenthal Sie war zuvor seit Oktober 2009 Professorin für Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2014 leitete sie als Dekanin die dortige Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät. Nach dem Magisterstudium der Politikwissenschaft mit den Nebenfächern Jura und Slawistik in Heidelberg und Hamburg promovierte sie im Jahr 2001, im Jahr 2007 habilitierte sie sich.





Damit sagen Sie zugleich, Universität ist Politik, Universität macht Politik? Universität macht Politik... Ja, vielleicht indem sie Einfluss auf Themensetzungen nimmt, indem sie Einfluss nimmt auf öffentliche Diskussionen über Themen. Aber Universität macht natürlich nicht Politik in dem Sinne, dass sie verbindliche Entscheidungen trifft. Das tun Universitäten nicht. Also meinen Sie, Universitäten sollten politisch sein und ihre Akteure auch politisch denken? Die Europa-Universität, die mit der Verpflichtung zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit begründet wurde, kann gar nicht unpolitisch sein. Das heißt auf der anderen Seite natürlich nicht, dass für die Viadrina nicht auch gilt, was für alle Universitäten gilt: dass an ihr frei geforscht wird, dass an ihr auch der Raum für Kontemplation sein muss und dass auch an ihr sozusagen völlig ohne jeglichen Nutzen, ohne jeglichen Gedanken der Verwendung einfach ganz neue Wege beschritten werden, ganz neue Gedanken formuliert werden.

Was glauben Sie, sind die Erwartungen an Sie und Ihre Amtszeit? Ich habe den Eindruck, dass die Erwartungen an mich tatsächlich relativ hoch sind. Ich spüre auch die Erwartung, dass die Viadrina in der Forschung noch sichtbarer wird. Besonders aus der Stadt kommt natürlich die Erwartung, dass die Viadrina ihre Rolle in Frankfurt wahrnimmt. Mal sehen, ob wir diese Erwartungen möglichst weitgehend erfüllen können. Natürlich kann ich die Erwartungen niemals alleine erfüllen. Dafür brauche ich immer Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus den verschiedensten Bereichen.

Welche Erwartungen haben Sie denn? Die sind vielleicht gar nicht so besonders. Ich habe erwartet, dass ich hier interessante, motivierte, spontane, lustige, kritische Studierende finde. Genau die habe ich gefunden. Ich habe erwartet, dass ich hier Kollegen finde, die neue Ideen haben, die alles mitmachen, dass ich andere Kollegen finde, die eigentlich lieber für sich das machen, was sie gerne machen wollen. Was ich nicht erwartet habe, was ich aber sehr positiv finde, ist, wie sehr man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dieses positive Zugehen von so verschiedenen Menschen aus der Stadt. Das hatte ich nicht so erwartet - und es hat mich positiv überrascht.

Was bleibt am Ende stehen, wenn Sie die Universität Frankfurt (Oder) vielleicht irgendwann einmal als Präsidentin verlassen? Es wird ein Teil stehen bleiben, der für die Mitglieder der Viadrina - so hoffe ich zumindest - wichtiger und sichtbarer ist als für die Öffentlichkeit. Wenn Sie auf meinen Lebenslauf schauen, können Sie sehen, dass ich die vergangenen sechs Jahre richtig Hochschulmanagement gemacht habe. Das bedeutet, ich habe Strukturen entwickelt, um Themen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. Früher waren das Themen aus verschiedenen Institutionen, heute aus den Fakultäten. Das ist eine stille Management-Aufgabe, die man nach außen hin nicht sieht, die aber hoffentlich sehr dazu beitragen kann, dass alle Mitglieder der Viadrina ihre Aufgaben besser machen können, auch mit den begrenzten Ressourcen. Sie könnten doch auch einfach sagen: Ich bin diejenige, die die European New School for Digital Studies auf den Weg gebracht hat?

Auf den Weg gebracht wurde die European New School for Digital Studies (ENS) [externer Link] schon Anfang des Jahres. Deswegen habe ich nicht das Copyright auf dieses Projekt. Aber natürlich hoffe ich, dass ich die Präsidentin sein werde, in deren Amtszeit es dann tatsächlich Realität wird. Die Amtszeit, in der dann die Studierenden ihren Studiengang "Master of Digital Entrepreneurship" beginnen und erfolgreich abschließen können. [Anmerkung der Redaktion: Die ENS als neue internationale Einrichtung für Forschung und Lehre zum Zukunftsthema Digitalisierung ist eine Kooperation zwischen der Viadrina und der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań)].



Was dürfen wir uns denn unter dieser ENS vorstellen und sind Deutsche und Polen in dieser Einrichtung gleichberechtigt? Ja, sind sie. Beide werden sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Frankreich von unserer Partneruniversität der Sorbonne, beschäftigen. Dabei geht es um das europäische Zukunftsthema der Digitalisierung - und zwar in Forschung und Lehre. Mit dem Studiengang wollen wir Studierende gewinnen, die selbst Akteure sein wollen und damit den Wandel der Digitalisierung beeinflussen. Warum benötigen wir dann überhaupt noch den Universitätsstandort Frankfurt (Oder)? Reicht nicht eine digitale Universität? Wir werden niemals nur digital sein. Der Raum bleibt immer ein wichtiger Bezugspunkt für uns als Menschen, dessen bin ich mir ganz sicher. Vielleicht bin ich da auch etwas altmodisch. Vielleicht ist eine andere Generation ganz anders verankert. Mal im Ernst, Räumlichkeit und Raum spielen aus meiner Sicht eine wichtige Rolle für die eigene Wahrnehmung und wahrscheinlich auch für das eigene Denken.



Egal, ob Männer oder Frauen - alle haben ein Smartphone und sind digital unterwegs. Entsprechende Studiengänge werden meist aber von Männern belegt. Wollen Sie daran etwas ändern? Wir zielen nicht auf ein Studierenden-Klientel ab, das nur technikorientiert ist. Wir zielen ganz bewusst auf kultur-, geistes- und sozialwissenschaftliche Hintergründe ab. Deswegen bin ich optimistisch, dass die Geschlechterzusammensetzung sehr ausbalanciert sein wird. Das ist auch wichtig, denn wenn man sich die digitale Welt anschaut, dem sind unterschiedliche Perspektiven wichtig - und das eigene Geschlecht nimmt ja Einfluss auf den Blick auf die Welt. Die Leidenschaft Ihres Vorgängers Alexander Wölls galt der Slawistik. Einen Teil der Ukrainistik hat er an die Viadrina gebracht. Was bringen Sie mit an die Hochschule? Ich habe mich schon vor Jahren bewusst dazu entschieden, zunächst ein Leitungsamt in einer Fakultät wahrnzunehmen und nun in die Leitung einer Universität zu wechseln. Mir wird also nicht wirklich etwas fehlen. Aber natürlich gibt es auch Themen, mit denen ich mich beschäftige und auch weiterführen werde. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit der Frage der Integration von Geflüchteten an Hochschulen. Außerdem beschäftige ich mich als Politikwissenschaftlerin auch mit der Erforschung politischer Prozesse. Wenn man unter Politik auch versteht, Entscheidungen zu treffen, die für alle Beteiligten verbindlich sind, bin ich selbst auch politisch aktiv. Wobei ich hoffe, dass ich meine eigene Rolle mit meiner wissenschaftlichen Kenntniss auch genügend reflektiere, um mich selbst manchmal auch zu korrigieren.

Als Politikwissenschaftlerin haben Sie sicherlich festgestellt, dass im kommenden Jahr Wahlen anstehen - auch in Brandenburg. Wann werden Sie also als Ministerin ins Amt berufen? Das Schöne ist, dass ja die Hauptentwicklung im gesamten Wahl- und Parteiensystem die ist, dass alle Wahlforscherinnen und Wahlforscher immer weniger vorhersagen können. Deswegen muss ich diese Frage heute nicht beantworten. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Stefan Kunze, rbb-Studio Frankfurt