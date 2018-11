Der CDU-Politiker Claus Junghanns ist neuer Bürgermeister in Frankfurt(Oder). Die Stadtverordneten wählten ihn auf ihrer Sitzung am Donnerstag mit 33 Ja- zu drei Nein-Stimmen. Junghanns ist damit zugleich Erster Beigeordneter des Oberbürgermeisters.

Ein Bürgermeister als Stellvertreter des Stadtoberhauptes ist in einer kreisfreien Kommune in Brandenburg vorgeschrieben. Dennoch blieb der Posten während der Amtsperiode von Renè Wilkes Vorgänger Martin Wilke (parteilos) unbesetzt: Für keinen Kandidaten fanden sich damals Mehrheiten in der Stadtverordnetenversammlung.

Der 37-jährige Claus Junghanns ist der Sohn des einstigen Brandenburger Wirtschaftsministers und jetzigen Frankfurter CDU-Fraktionschefs Ulrich Junghanns. Der will nun seine Parteiämter in der Frankfurter Stadtpolitik ruhen lassen.