Der CDU-Abgeordnete Henryk Wichmann ist neuer Sozialdezernent in der Uckermark. Damit kehrt der Landtagsabgeordnete in die Heimat zurück. Der gebürtige Lychener will sich nun unter anderem um die Schulabbrecher kümmern. Von Torsten Sydow

Henryk Wichmann wurde am heutigen Mittwoch mit 27 von 44 Stimmen zum neuen Sozialdezernenten der Uckermark gewählt. In seinen Arbeitsbereich fallen beispielsweise das Jobcenter und das Jugendamt.

Als neuer Sozialdezernent des Uckermark-Kreises, der mehr Fläche als das Saarland hat, möchte der vierfache Familienvater nun täglich etwas für die Menschen in der Region bewegen. "Es wurde viel in der Uckermark erreicht. Sorgen bleiben aber immer, nicht nur beim Thema Altenpflege."

Henryk Wichmann zieht es nicht nur aus beruflichen Gründen zurück in die Heimat. Auch die Familie freut sich auf den Wechsel von Potsdam in die Prenzlauer Kreisverwaltung. "Wenn man abends immer erst so spät nach Hause kommt, dass die Kinder schon im Bett sind und man nur per "Whatsapp" über ihre Probleme sprechen kann, ist das keine Dauerlösung", sagt Wichmann.