Am Dienstag stimmt das Unterhaus über den Brexit-Vertrag ab. Die Juristin Dagmar Schieck berät Nordirland zu den Brexit-Vorgängen. Aktuell ist sie Gast an der Viadrina Frankfurt (Oder) und erklärt im Interview, wie Brexit und Diskriminierung zusammenhängen.

Dagmar Schieck: Meine Forschung ist in zwei Themen aufgespaltet: Das eine ist, wie Wirtschafts- und Sozialintegration die Gesellschaften in den EU-Mitgliedsstaaten berührt und welche Rolle das Recht dabei spielt. Das andere ist die Frage, wie Antidiskriminierungsrecht und Politik der EU sich entwickeln sollen und wie das praktisch wirkt. In der Logik der europäischen Integration gehört das untrennbar zusammen.

Wenn es denn tatsächlich zu einem Brexit kommen sollte, was ja noch nicht ganz klar ist, was gibt es da zu befürchten, nicht nur in Großbritannien, sondern auch EU-weit?

Ich glaube schon, dass es zum Brexit kommt. Obwohl Frau May heute Morgen gesagt hat, dass es auch Alternativen gebe, was natürlich super ist. Also erstmal endet die Freizügigkeit. Sowohl für die Briten in der EU als auch für die EU-Bürger in Großbritannien.

Im Moment wird ja in Großbritannien diskutiert, dass sich alle EU-Bürger registrieren müssen und dass die ersten Registrierungen auch schief laufen. Ich habe heute noch eine E-Mail bekommen, dass meine Registrierung abgelehnt ist, weil mein Pass nicht lesbar war. Und jetzt habe ich einen Brief, in dem steht, dass ich gehen soll.

Das führt natürlich nicht nur zur persönlichen Verunsicherung, das führt auch dazu, dass jetzt Vermieter, Banken und viele andere fragen: 'Hast du eine Genehmigung?' Und wenn ich dann sage, dass ich doch Britin bin, dann ist alles o.k. Aber wenn ich das nicht sagen würde, dann würde ich eben keinen Mietvertrag, keinen Arbeitsvertrag bekommen. Das wird also ganz harte Auswirkungen haben.