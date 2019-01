Frankfurt (Oder) will sein Image aufpolieren

Frankfurt (Oder) will mit einer Imagekampagne um neue Einwohner werben. Oberbürgermeister René Wilke (Linke) wollte die Kampagne am Sonntagmittag beim Neujahrsempfang im Kleistforum vorstellen. Bei dem Empfang können Bürger mit Wilke und anderen Vertretern der Stadt ins Gespräch kommen.



"Wir wollen die Identifikation mit unserer Stadt stärken", kündigte Wilke als ersten Schritt an. Ohne Frankfurter, die zu ihrer Stadt stehen, werde keine Zuzugs-Kampagne erfolgreich sein. "Der zweite Schritt ist der, dann nach außen zu gehen und Menschen für unsere Stadt zu werben", sagte Wilke weiter.