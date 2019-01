Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich am Montag in Frankfurt (Oder) zu einer Klausurtagung. Dabei will das Führungsteam der Partei vor allem die anstehenden Wahlen in diesem Jahr vorbereiten, darunter die Landtagswahl in Brandenburg und die Europawahl.

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl, Ska Keller, sagte im Vorfeld der Tagung am Montagmorgen im rbb-Inforadio, es gehe um große Fragen wie den Klimawandel und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Klimawandel sei auch eine höchst soziale Frage, denn gerade die ärmeren Bevölkerungsschichten würden als erstes von ihm getroffen.