In Erkner will am Dinstag eine Elterninitiative gegen die geplante Erhöhung der Kita-Kosten demonstrieren. Mit über 500 Euro im Monat wäre in der Stadt im Berliner Speckgürtel ein Betreuungsplatz im Landesvergleich besonders teuer.



Der Höchstsatz für einen Krippenplatz in Erkner wird mit 509 Euro angesetzt - bei einem Netto-Einkommen der Eltern von mehr als 60.000 Euro im Jahr. Das ist der Plan der Stadtverordneten.

Zum Vergleich: In den Nachbargemeinden Woltersdorf und Schöneiche liegen die Höchstsätze bei 316 bzw. 425 Euro bei mehr als achstündiger Betreuung täglich. Die Begründung für die geplante Erhöhung: Die Grundstückskosten in der Region seien stark gestiegen. In den Kitas, in denen die Stadt Miete zahlen muss, schlage sich das nieder.

Die Stadtverordneten von Erkner wollten am Dienstag eigentlich über die Erhöhung der Kita-Gebühren beraten. Doch nun ist das Thema kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen worden. Die Initiative gegen die Erhöhung der Kita-Gebühren wollte trotzdem am vor dem Rathaus demonstireren.