Polnische Mütter, die mindestens vier Kinder großgezogen haben, erhalten künftig eine zusätzliche Rente. Die Kritik an dem neuen Gesetz ist groß, denn de facto kommen nur Hausfrauen in seinen Genuss. Viele wittern ein Wahlgeschenk der Regierung. Von Agata Horbacz

Die Mütterente ist eine Idee der PiS-Regierung, die bereits im März - also knapp sechs Monate vor den Wahlen im Herbst - in Kraft tritt. Rund 80.000 Menschen in Polen können von der Rentenreform profitieren - hauptsächlich Frauen.

Die Rente beträgt 1.100 Zlotych brutto, umgerechnet also 250 Euro im Monat. Die Polnische Rentenversicherung rechnet allein in der an Brandenburg grenzenden Woiewodschaft Lubuskie mit mehr als 2.000 Anträgen von Menschen, die wegen der Kindererziehung wenig in die Rentenversicherung eingezahlt haben.

Eine Umfrage in Slubice zeigt, dass sich die Polen über das "Wahlgeschenk" ihrer Regierung nur bedingt freuen, es teilweise sogar ungerecht finden. So sagt eine Slubicerin zum Beispiel: "Es nervt mich. Ich habe drei Kinder großgezogen und habe ganz normal gearbeitet. Meine Mutter hat gearbeitet und fünf Kinder großgezogen."

Doch genau diese Frauen haben kein Anrecht auf die zusätzliche Mütterrente, da sie zu viel verdient haben.

Auch ein anderer Bürger beschwert sich über das neue Gesetz. Denn seiner Meinung nach verwöhnt der Staat die Bevölkerung mit diesen verschiedenen Leistungen. "Viele Frauen haben bis jetzt sogar mehr Kinder großgezogen und sie haben nichts davon."