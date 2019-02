Audio: Antenne Brandenburg | 06.02.2019 | Autor: Peter Huth | Bild: dpa/Pleul

Rechte Gewalt in Brandenburg - Angriffe auf Flüchtlinge haben sich in der Uckermark verdoppelt

06.02.19 | 17:08 Uhr

In der Uckermark hat sich die Zahl der Gewalttaten gegen Flüchtlinge von 2017 zu 2018 verdoppelt. Damit Angreifer schneller ermittelt und angeklagt werden können, soll der Landkreis nun drei zusätzliche Beamte im polizeilichen Staatsschutz erhalten. Von Peter Huth

Die Uckermark ist für einige ihrer Einwohnerinnen und Einwohner eine gefährliche Region. 2018 gab es dort doppelt so viele Gewalttaten gegen Flüchtlinge wie im Vorjahr. Besonders viele waren es in Prenzlau: 2018 zählte die Polizei dort dreizehn Angriffe auf Flüchtlinge – deutlich mehr als in anderen Städten Ostbrandenburgs. Auch Mahid Togani aus dem Iran wurde angegriffen. Er wurde vor drei Jahren vor dem Prenzlauer Eventcenter angegriffen. Er war mit zwei weiteren Flüchtlingen aus der Disko geschmissen worden, weil sie Streit gesucht haben sollen. "Ich bin hier rausgekommen, und dann sind zwei Personen kommen und haben mich geschubst. Und einer hat geschlagen. Javad kam, um zu helfen", sagt er. Zwei weitere Angreifer verhindern das Helfen, schmeißen Javad auf den Boden und treten auf ihn ein.

Tatort Uckersee-Ufer

Der Verein "Opferperspektive" kümmert sich um die Opfer rechtsextremer Gewalt. 2018 sind die Mitarbeiter oft in Prenzlau, weil sich die Angriffe im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben. Ein häufiger Tatort ist das Ufer des Uckersees, sagt Hannes Püschel von der Opferperspektive. "Rassistische Täter ziehen nicht los mit einem Plan: Heute schlagen wir mal jemanden. Sondern sie schlagen in dem Moment zu, in dem sich eine Gelegenheit ergibt, wenn sie ein potentielles Opfer sehen und wenn die Bedingungen günstig sind", sagt Püschel. "Und hier ist ein Ort, an dem viele junge Geflüchtete bei schönem Wetter ihre Freizeit verbringen, sich aufhalten und potentielle Täter vorbei kommen. Hier begegnet man sich, und hier kommt es dann zu Gewalttaten."

Rechtsextreme nicht in Parteien oder Vereinen organisiert

Es sind spontane Taten von nicht-organisierten Flüchtlingshassern. Die rechtsextreme Szene in der Uckermark scheint diffus. Das bestätigt auch Frank Nürnberger, Leiter des Verfassungsschutzes Brandenburg. "Gewalt ist tatsächlich ein Problem lockerer Gruppierungen und unstrukturierter Bereiche wie der Hooliganszene und dergleichen. Wo viele Rechtsextremisten sind wie in der Uckermark, gerade auch viele unstrukturierte, nicht in Vereinen oder Parteien gebundene, dort gibt es auch mehr Gewalttaten", sagt er.

Drei neue Beamten im Staatsschutz

Dreizehn Gewaltdelikte gegen Flüchtlinge innerhalb eines Jahres waren es im kleinen Prenzlau. In diesem Bereich ist die Kriminalität gestiegen – in allen anderen Bereichen ist sie in Prenzlau zurückgegangen. Bürgermeister Hendrik Sommer, parteilos, wirkt nachdenklich. Er setzt auf mehr Polizei. Und auf Dialog. "Die Polizei hat uns in dem Bereich politisch motivierte Kriminalität drei neue Stellen zugesagt, die hier mit tätig werden können. Damit sind wir aus meiner Sicht gut aufgestellt", sagt er. Unterstützung, die dringend geboten scheint: Denn weil der polizeiliche Staatsschutz so schlecht besetzt ist, konnte die Staatsanwaltschaft bisher noch keinen der dreizehn Angriffe aus dem Jahr 2018 in Prenzlau zur Anklage bringen. "Wir versuchen natürlich auch, die zu erreichen, die schwer zu erreichen sind", sagt Bürgermeister Sommer. "Diejenigen mit einer gefestigten Meinung gegen Flüchtlinge." Sommer möchte aber auch mit den Flüchtlingen reden. "Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die hier unangebracht sind und die so nicht funktionieren im guten Miteinander. Wir reden quasi mit beiden Seiten. Und ich hoffe, dass das in Zukunft noch mehr Früchte trägt als jetzt."

Ausbildungsplatz zum Friseur

Neben Mahid Togani und seinem Freund Javad Behtar Zadeh gab es noch ein drittes Opfer in dieser Nacht vor dem Prenzlauer Eventcenter: Osame Ameri. Er wollte helfen. "Osame kommt und eine Person mit schwarzer Kleidung schlägt Osame auf die Nase. Und schlägt sie komplett kaputt", berichtet Togani. Mahid Togani steht einem seiner Angreifer vom März 2016 nun im Gericht gegenüber. Bisher lässt er sich nicht einschüchtern. Während Osame Ameri und Javad Behtar Zadeh nach dem Angriff Deutschland fluchtartig verlassen haben, hat Togani sich entschieden, seine Sprachausbildung in Prenzlau zu beenden. Danach sucht der Barbier eine Lehrstelle als Friseur.