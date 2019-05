Im Fall der umstrittenen Ermittlungen des Staatsschutzes gegen Politiker von Bündnis 90/Die Grünen in Frankfurt (Oder) gibt es neue Entwicklungen: Die zuständige Frankfurter Staatsanwaltschaft habe Widersprüche in den Ermittlungsakten festgestellt, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Helmut Lange dem rbb.

Der Staatsschutz hatte gegen Politiker der Grünen wegen der Zerstörung von Wahlplakaten ermittelt. rbb-Recherchen hatten gezeigt, dass die Ermittlungen durch ein Mitglied der AfD beeinflusst worden sein könnten.

Gegen drei Beamte liegt eine Strafanzeige wegen Verfolgung Unschuldiger vor, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Gegen einen AfD-Stadtverordneten, der nach Angaben des Grünen-Kreisverbandes Frankfurt (Oder) die Hinweise über angebliche Sachbeschädigungen an den Wahlplakaten gab und Bundespolizist ist, komme eine Anzeige wegen Amtsanmaßung sowie falscher Verdächtigung hinzu. Die Prüfungen dauern an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Wegen der Sachbeschädigung an den Plakaten seien zudem Ermittlungen zu Tatzeiten und Ungereimtheiten in der Akte angestellt worden, sagte die Sprecherin. Ermittelt werde gegen zwei Grünen-Politiker.



Polizei-Vizepräsident Roger Höppner wies am Donnerstag im Potsdamer Innenausschuss die Vorwürfe als "gegenstandslos" zurück. "Es gibt hier keine Nähe und schon gar keine Betriebsgruppe der AfD", so Höppner. Das habe eine interne Prüfung bei der Polizeidirektion

Frankfurt (Oder) ergeben. Es sei zu politisch motivierter Kriminalität ermittelt worden - aber nicht politisch motiviert.